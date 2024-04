Bo v trgovskem delu Stožic zrasel outlet?

Nedokončani trgovski del Stožic, ki predstavlja nasedli zasebni del projekta gradnje centra, že leta kazi območje ob Vojkovi cesti v Ljubljani. Obsega dvesto tisoč kvadratnih metrov površin. Od celotne površine je za izgradnjo od 200 do 250 trgovin predvidenih 103 tisoč kvadratnih metrov, preostanek pa predstavljajo parkirni prostori in servisni objekti. Od konca lanskega leta je objekt v lasti podjetja MG Mind iz Republike Srbske.

Na oddelku za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana (MOL) so za časnik Dnevnik potrdili, da so se s predstavniki podjetja MG Mind sestali tretjega februarja letos. "Takrat se je investitor zavezal, da bo v treh tednih dopolnil svojo pobudo za outlet center, kar bi bila osnova za nadaljnje razgovore," so jim na poizvedovanje o gradnji outlet centra povedali na MOL.

Ob tem so opozorili, da napovedane dopolnitve MG Mind še niso prejeli, prav tako od družbe niso dobili nobene druge pobude. Na Dnevniku odgovorov družbe MG Mind v zvezi s tem še niso prejeli, so jim pa v začetku letošnjega leta sporočili, da so v fazi revizije obstoječega projekta in da bi bilo zato nehvaležno dajati informacije o nadaljnjih aktivnostih.

Družba MG Mind iz Banjaluke je od leta 2015 lastnica gradbenega podjetja KPL, ki večino poslov ustvari v projektih Mestne občine Ljubljana. MG Mind je na čelu leta 1998 ustanovljene skupine, ki se ukvarja z gradbeništvom, nepremičninami in trgovino, njen lastnik pa je poslovnež Mladen Milanović. V skupini je 15 podjetij in zaposlenih več kot tri tisoč ljudi. MG Mind po dostopnih podatkih dosega letne prihodke, ki se gibljejo med 38 in 46 milijoni evrov.

MG Mind bo moral z MOL skleniti dogovor o javno-zasebnem partnerstvu, ki bo vključevalo nosilca izgradnje javnih parkirišč, dostopnih cest in morebitnega nogometnega igrišča na strehi trgovskega objekta.