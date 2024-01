Razkrili, koliko je Rastoder zaslužil s preprodajo Stožic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rastoder je do nedokončanega trgovskega središča v športnem parku Stožice prišel leta 2017 prek odkupa terjatev do propadlega Grepa, ki jih je večinoma v rokah imela slaba banka. Glede na podatke iz letnih poročil je za terjatve plačal 15 milijonov evrov. Konec lanskega leta je trgovski del Stožic prodal družbi MG Mind iz Republike Srbske. Ta je v Sloveniji med drugim lastnica gradbenega podjetja KPL, ki večino poslov ustvari z Mestno občino Ljubljana.

V Financah so se dokopali do dokumentov, ki razkrivajo, da je Izet Rastoder nedokončani trgovski del MG Mindu prodal za 25 milijonov evrov. V približno šestih letih je Rastoder, ki naj bi večino premoženja ustvaril s preprodajo banan, torej zaslužil kar deset milijonov evrov.

MG Mind in družba Rastoder sta, pišejo Finance, pogodbo o prodaji nedokončanega trgovskega dela Stožic sklenila tik pred novim letom, 29. decembra. Skupni znesek, ki ga bo MG Mind Mladena Milanovića odštel za Stožice, znaša 25 milijonov evrov – od tega je deset milijonov evrov že plačal, deset milijonov evrov mora plačati do 1. junija, preostalih pet pa do 1. decembra letos.

Nedokončani trgovski del predstavlja nasedli zasebni del projekta gradnje centra, katerega osrednja dela sta največja dvorana in stadion v državi, ki sta v lasti ljubljanske občine. Propadajoče nepremičnine že leta kazijo območje, zgodba o poslih, povezanih s centrom Stožice, pa je v več postopkih končala tudi na sodišču.

Nedokončani trgovski objekt sicer meri 200 tisoč kvadratnih metrov. Od celotne površine je za izgradnjo od 200 do 250 trgovin predvidenih 103 tisoč kvadratnih metrov, preostanek pa predstavljajo parkirni prostori in servisni objekti.

Novi lastnik bo moral z Mestno občino Ljubljana skleniti dogovor o javno-zasebnem partnerstvu, ki bo vključeval nosilca izgradnje javnih parkirišč, dostopnih cest in morebitnega nogometnega igrišča na strehi trgovskega objekta.