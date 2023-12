Dovoljenje, ki ga boste težko dočakali

Uporabno dovoljenje je pogoj za uporabo stavbe, hkrati je tudi pogoj za dodelitev hišne številke. Ta je obvezna, da stanovalci na naslovu hiše sploh lahko prijavijo stalno prebivališče in si uredijo osebne dokumente.

Uporabno dovoljenje naj bi bilo zakonsko gledano izdano v 15 dneh, v enakem roku naj bi bila izdana tudi odločba o dodelitvi hišne številke. V idealnih razmerah naj bi bili tako postopki od dokončanja hiše do možnosti prijave stalnega prebivališča končani v enem mesecu. To je čas, ki ga mora imeti graditelj v mislih, ko načrtuje selitev v novo hišo in odjavo stalnega prebivališča z zadnjega naslova ter prijavo na novem naslovu hiše, piše Žurnal24.

Čakalne dobe so različno dolge

Žurnal24 je ob tem preveril čakalne dobe na uporabno dovoljenje ter ugotovil, da je le redkokje in redkokdaj izdano v zgoraj navedenem roku, predvsem je ugotovil, da se čakalne dobe v upravnih enotah razlikujejo.

Izvedeli so, da v 15 dneh ali celo hitreje, če se mudi zaradi prijave stalnega prebivališča, odločbo o uporabnem dovoljenju izdajo na upravnih enotah v Trebnjem in Brežicah, v 15 dneh jo načeloma izdajo tudi na upravni enoti Cerknica. V Domžalah se na uporabno dovoljenje čaka približno en mesec, enako tudi v Črnomlju, medtem z upravne enote Kranj konkretnega odgovora o čakalni dobi niso prejeli.

Veliko dlje je na izdajo uporabnega dovoljenja treba čakati v Grosupljem. Če so vloge popolne, jih v 15 dneh pogledajo, izdajo pa šele v roku 45 dni.

Najdaljše so čakalne dobe na upravnih enotah Ljubljana in Koper. V Ljubljani so z vlogami zasuti, zato je na izdajo uporabnega dovoljenja treba čakati dva meseca. Enaka je čakalna doba v Kopru, kjer so poudarili, da so res velika upravna enota, zato dobijo veliko vlog.

Informacije o izdaji uporabnih dovoljenj so skušali pridobiti tudi v Novem mestu, Ajdovščini, Izoli in Mariboru, a odgovorov niso prejeli.