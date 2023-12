Novost na upravnih enotah: naročanje z novo aplikacijo eSamonaročanje

Naročanje na termin obiska na upravni enoti je od danes mogoče preko aplikacije eSamonaročanje. V prvi fazi omogoča naročanje na petih upravnih enotah, ki so doslej uporabljale stari sistem UeNaročanje. Gre za upravne enote Ljubljana, Celje, Novo mesto, Litija in Logatec, so objavili na spletni strani ministrstva za digitalno preobrazbo.

Gre za sodoben pripomoček, ki bo upravnim enotam in drugim državnim organom pomagal pri organizaciji in delu s strankami. Strankam pa bo omogočal lažji in bolj organiziran dostop do javnih storitev, vključno z opomniki pred dogovorjenimi termini.

Aplikacijo bodo predvidoma v naslednjih šestih mesecih v sodelovanju z ministrstvom za javno upravo postopno uvedli še na preostalih upravnih enotah, kasneje tudi v drugih državnih organih, ki bodo za to zainteresirani, so zapisali.

V sodelovanju z upravnimi enotami so jo razvili pogodbeni zunanji izvajalci na ministrstvu za digitalno preobrazbo. Na podlagi izkušenj pri uporabi bodo sistem vseskozi izboljševali in prilagajali dejanskim potrebam.

Aplikacija eSamonaročanje je nadomestila staro storitev UeNaročanje, ki odslej ni več na voljo.