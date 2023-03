Prebilič: Vlado pozivamo k dialogu glede reorganizacije upravnih enot in dviga povprečnine

Znova izvoljeni predsednik Skupnosti občin Slovenije in župan Kočevja Vladimir Prebilič je po volilni skupščini združenja dejal, da so župani razpravljali tudi o dvigu stroškov energentov in dela v vseh občinskih zavodih ter o napovedani reorganizaciji upravnih enot. Vlado glede dviga povprečnine pozivajo k dialogu.

Zaradi dviga stroškov v zavodih občine občutijo izjemen pritisk na financiranje investicij, zaradi česar bodo morale zanje iskati dodatne vire, je dejal Prebilič. Zaradi tega želijo vladi jasno sporočiti, da so okoliščine spremenjene in da si občine želijo dodatnih pogovorov o tem, koliko sredstev bodo imele na razpolago.

"Rešitve t. i. kreativnega financiranja javnih zavodov vsaj nam niso blizu," je Prebilič komentiral informacijo, da so jim na ministrstvu predlagali, naj izgubo ohranijo znotraj občinskih zavodov. Kot ustanovitelji zavodov so namreč občine odgovorne za njihovo normalno poslovanje, je bil jasen. Ob tem ne pozna občine, ki ne bi do določene stopnje subvencionirala delovanja zavodov in tako blažila pritisk dviga cen za občane.

Vladi v občinskem združenju zato predlagajo pripravo analize o učinkih dviga stroškov energentov, hrane, materialnih stroškov itn. Prebilič upa, da jim bo vlada stopila naproti s partnerskim odnosom in ne na način "dali smo vam 700 evrov in za nas je ta zgodba zaključena," je namignil na dogovorjeno povprečnino.

Župana Novega mesta Gregorja Macedonija žalosti, da visoki predstavniki ministrstev razlagajo, da je povprečnina za letos že dogovorjena. Vsi, ki so lani sedeli na ministrstvu za finance, namreč vedo, da dvigi minimalne plače in dvig plač vzgojiteljic niso bili zajeti v takratna pogajanja in da je veljal dogovor, da se bodo glede njih znova usedli, je dejal.

"Nismo proti reformi, želimo pa biti vključeni"

Glede reorganizacije upravnih enot je Prebilič dejal, da so na ministrstvo za javno upravo naslovili pobudo, da bi občinske uprave prevzele del bremen upravnih enot, med drugim izdajo gradbenih dovoljenj. Macedoni je dodal, da se tudi občani sprašujejo, zakaj prihaja do podvajanja postopkov in časovnih rokov, ko morajo priti po mnenje na občino in po izdano gradbeno dovoljenje na upravno enoto.

Prebilič je spomnil še na pojasnila resorne ministrice Sanje Ajanović Hovnik, da veliko dela upravnih enot poteka za pultom. V skupnosti zagovarjajo, naj se to rešuje z digitalizacijo dokumentacije, in ne s selitvijo zaposlenih. "Nismo proti reformi, želimo pa biti vključeni," je dejal.

Sicer sta jih pomirili v petek podani pojasnili ministrice, da ministrstvo za javno upravo ne bo zapiralo nobene upravne enote in da bodo vse njihove storitve občanom ostale na voljo v enakem obsegu, je še navedel Prebilič.

Na današnji volilni skupščini Skupnosti občin Slovenije so bili sicer za predsedovanje po rotacijskem sistemu v enakem časovnem deležu štiriletnega mandata izvoljeni medvoški župan Nejc Smole iz sekcije ostalih občin s podpredsednico Tamaro Šnofl iz Kungote, Macedoni za sekcijo mestnih občin s podpredsednikom, mariborskim županom Sašom Arsenovičem, ter Prebilič za sekcijo občin s sedežem upravnih enot s podpredsednico Renato Kosec iz Domžal.