Zaradi diskriminacije Maročana uslužbenka ni več zaposlena na UE Ljubljana

Na Upravni enoti Ljubljana v današnjem odzivu poudarjajo, da so za vodstvo in vse zaposlene strokovno in hitro opravljene storitve absolutna prioriteta, pri čemer so tudi dolžni sprejeti prav vsako vlogo. Uslužbenka, ki v konkretnem primeru tega ni naredila, po njihovih navedbah ni več zaposlena na Upravni enoti Ljubljana. Foto: STA