Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo zaposlenih pri zavarovalnici zaradi njihovega zdravstvenega stanja. Ugotovil je, da so bila merila za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost diskriminatorna. Če so bili zaposleni med letom bolniško odsotni z delovnega mesta, so prejeli nižjo nagrado kot tisti, ki niso bili.

Zagovorniku je diskriminacijo prijavil zaposleni na zavarovalnici, ki je navedel, da so delavci zaradi upravičenih odsotnosti z dela zaradi bolezni prejeli sorazmerno nižjo nagrado za poslovno uspešnost za leto 2021. Merila za obračun in izplačilo nagrade, ki jih je predstavil zaposleni, namreč določajo, da je nagrada sorazmerna prisotnosti na delovnem mestu v letu, za katerega jo je zavarovalnica izplačala. Višina nagrade se je zaposlenim znižala za vsak dan, ko so bili z dela bolniško odsotni, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob očitkih je zagovornik sprožil proces ugotavljanja diskriminacije, v sklopu katerega je zavarovalnico soočil z očitki iz prijave. Zavarovalnica je v odgovoru zatrdila, da je ravnala pravilno. Sklicevala se je na eno izmed sodb višjega delovnega in socialnega sodišča glede meril za izplačilo nagrade za delovno uspešnost, po kateri je ključen pogoj za izplačilo te nagrade opravljanje dela.

Odločitev vrhovnega sodišča nad sodbo delovnega sodišča

Med zagovornikovim odločanjem v primeru zavarovalnice pa je sklep v podobni zadevi sprejelo vrhovno sodišče, ki je presodilo, da je nižanje nagrade za poslovno uspešnost zaradi bolniške odsotnosti diskriminatorno. Odločitev vrhovnega sodišča je nad sodbo višjega delovnega sodišča, na katero se je sklicevala zavarovalnica, so še zapisali.

Zagovornik je z odločitvijo vrhovnega sodišča tako seznanil zavarovalnico in jo pozval k poravnavi s prikrajšanimi zaposlenimi, česar pa ni sprejela. V nadaljevanju postopka je ugotovil, da so bila merila za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost zavarovalnice za leto 2021 diskriminatorna. Slabše obravnave so bili deležni tisti zaposleni zavarovalnice, ki so bili med letom odsotni zaradi svojega zdravstvenega stanja ali zdravstvenega stanja svojih otrok.