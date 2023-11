Če dogovora ne bo, bo celodnevna stavka v sredo potekala na večjem številu upravnih enot, med njimi tudi obeh največjih in najbolj obremenjenih, ljubljanski in mariborski.

Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk je za STA kot eno od ključnih zahtev sindikata izpostavil zagotovitev ustreznega števila zaposlenih, s čimer bi lažje odpravili upravne zaostanke, predvsem na področju tujcev. Hkrati zahtevajo linearno povišanje plač za sedem plačnih razredov.

Pred današnjim sestankom je Verk pojasnil, da nekaj manevrskega prostora za dogovor obstaja, a se mora zgoditi "neka bistvena sprememba".

"Tako kot je vlada reševala slabe plače vojakov in policistov, lahko tudi reši slabe plače uslužbencev upravnih enot, pravosodnih policistov v zaporih in inšpektorjev," je prepričan Verk, ki sicer močno dvomi, da jih bo vlada na današnjem sestanku uslišala.

Če jih ne bo, bo celodnevna stavka v sredo potekala na večjem številu upravnih enot, med njimi tudi na obeh največjih in najbolj obremenjenih, ljubljanski in mariborski. Da se bodo pridružili stavki, so do zdaj napovedali tudi na upravnih enotah Ptuj, Novo mesto, Nova Gorica, Jesenice in Ruše.

V času stavke, ki bo trajala ves dan, med 8. in 19. uro, bodo strankam zagotavljali najnujnejše storitve v skladu z zakonom.