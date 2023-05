Dostavljavci z dveurno opozorilno stavko

Za danes so se tako odločili za opozorilno stavko med 11. in 13. uro, vzroke zanjo pa prav zdaj pojasnjujejo na novinarski konferenci v Ljubljani.

Za danes so se tako odločili za opozorilno stavko med 11. in 13. uro, vzroke zanjo pa prav zdaj pojasnjujejo na novinarski konferenci v Ljubljani. Foto: Mladiplus

Sindikat dostavljavcev se je zaradi tega, ker podjetji Wolt in Glovo v Sloveniji ne priznavata njihov sindikat in nista pripravljeni na pogajanja o kolektivni pogodbi, odločil za dveurno opozorilno stavko dostavljavk in dostavljavcev. Ta se je začela ob 11. uri, so sporočili iz sindikata. Danes stavka okoli 100 dostavljavcev in dostavljavk.

Sindikat dostavljavcev, ki deluje pod okriljem sindikata Mladi plus, je 26. aprila na sedeža Wolta in Glova v Ljubljani predal zahtevo za pristop k pogajanju za sklenitev kolektivne pogodbe, ki bi urejala položaj dostavljavcev. Družbi sta zahtevo zavrnili, saj da za pogajanja in organiziranje dostavljavcev ne obstaja pravna podlaga.

Danes stavka najmanj 100 dostavljavcev in dostavljavk. Nekateri so se stavkajočim pridružili v Miklošičevem parku, ostali stavkajo doma. Če odgovorni vodstvi platform Wolt in Glovo v Sloveniji stavkovnih zahtev ne bodo izpolnili, nameravajo stavkovne aktivnosti v prihodnje še zaostrovati, so povedali v izjavi Sindikata dostavljavcev - Sindikata Mladi plus.

Stavkajoči dostavljalci zahtevajo, da se dogovori zapišejo črno na belem v obliki pogodbe. Foto: Mladiplus

V sindikatu so poudarili, da to ne drži, saj "je organiziranje delavk in delavcev osnovna človekova pravica, ki je v Sloveniji zavarovana z ustavo", ena od osnovnih nalog sindikatov pa je sklepanje kolektivnih pogodb. "Sindikat Mladi plus je tako legitimen, reprezentativen in pravno priznan zastopnik interesa svojih članov in članic, kar so tudi dostavljavke in dostavljavci," so izpostavili.

Odgovora Wolta in Glova v sindikatu razumejo kot jasen napad na sindikalno organiziranje in proti temu se bodo, kot poudarjajo, borili z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Za danes so se tako odločili za opozorilno stavko med 11. in 13. uro, vzroke zanjo pa prav zdaj pojasnjujejo na novinarski konferenci v Ljubljani.

Sestanki z vodstvi zaenkrat niso prinesli rezultatov

Dostavljalci so med drugim poudarili, da sestanki z vodstvom Wolta in Glova zaenkrat niso prinesli nobenih rezultatov in si zato želijo stvari urejati sistemsko ter ob tem zahtevajo pogajanja. Prav tako zahtevajo, da se dogovori zapišejo črno na belem v obliki pogodbe. Trdijo, da se je njihov položaj izjemno poslabšal in zaradi spremembe plačilnega sistema zaslužimo tudi 20-30 odstotkov manj ob tem pa se povečujejo življenjski stroški.