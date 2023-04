Dostavljavci ne bodo odnehali: predali prvo zahtevo

Prejšnji teden so sindikati dostavljavcev Wolt in Glovo v Sloveniji obvestili o vzpostavitvi Sindikata dostavljavcev - Sindikata Mladi plus, a se ne Wolt ne Glovo, kot so sporočili, na obvestilo o vzpostavitvi sindikata nista odzvala, zato so člani in članice Sindikata dostavljavcev ter podporniki vodstvoma Wolta in Glova danes dostavili prvo zahtevo.

Danes so člani in članice Sindikata dostavljavcev ter podporniki vodstvoma Wolta in Glova dostavili prvo zahtevo, zahtevo po prepoznanju Sindikata dostavljavcev. Konkretneje zahtevajo pristop h kolektivnim pogajanjem. Cilj pogajanj je, kot so zapisali, sklenitev kolektivne pogodbe, ki bo urejala položaj dostavljavk in dostavljavcev, ki delo opravljajo za zgoraj omenjeni korporaciji, ki imata na slovenskem trgu monopol nad storitvijo dostavljanja hrane.

Najprej so se odpravili do sedeža Wolta, nato še do Glova

Sindikat dostavljavcev se je najprej zbral v Miklošičevem parku v Ljubljani, od koder so se odpravili do sedeža Wolta v Sloveniji na Parmovi. Tam so jim dostavili Dogovor o pristopu h kolektivnim pogajanjem. Dostavo so pustili na recepciji stavbe. V pisnem odgovoru jim je vodstvo omenjene družbe obljubilo, da se bodo odzvali v postavljenem roku.

Od Wolta so se nato odpravili še do sedeža Glova v Sloveniji na Cesti Ljubljanske brigade. Tudi njim so dostavili Dogovor o pristopu h kolektivnim pogajanjem. Na sedežu Glova v Sloveniji sta dostavo prevzeli dve zaposleni, ki sta se zahvalili in zatrdili, da bosta dogovor predali pristojnim v podjetju.

Če do roka ne prejmejo odgovora, bodo stopnjevali sindikalne aktivnosti

"Rok za podpis dogovora je 9. maj. S podpisom dogovora in pristopom h kolektivnim pogajanjem bodo v Woltu in Glovu v Sloveniji dokazali, da so resnično pripravljeni na konstruktivne pogovore ter urejanje položaja dostavljavk in dostavljavcev. Verjamemo, da bodo k pogajanjem pristopili kot družbeno odgovorno podjetje. Del družbene odgovornosti je namreč tudi odgovornost do tistih, ki opravljajo delo za podjetje, pomemben element tega pa je vodenje socialnega dialoga s sindikatom," so še zapisali. Dodali so, da bodo, če do postavljenega roka ne bodo prejeli odgovora, to razumeli, kot da nimajo interesa skleniti kolektivne pogodbe. V tem primeru bodo sindikalne aktivnosti stopnjevali, so še napovedali.