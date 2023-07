Doslej izdanih šest dovoljenj za odstrel volkov in 11 za odstrel križancev

O napadih divjih živali predvsem na drobnico so letos med drugim poročali iz občin Solčava in Gorje.

O napadih divjih živali predvsem na drobnico so letos med drugim poročali iz občin Solčava in Gorje. Foto: Jaka Črtalič

Ministrstvo za naravne vire in prostor je letos doslej izdalo štiri dovoljenja za odstrel skupno šestih volkov in 11 križancev z lovišč na območjih Gorenjske, Notranjske in širšega območja okoli Zgornje Savinjske doline. Skupno je bilo letos doslej iz narave na različne načine odvzetih sedem volkov in križancev ter 199 medvedov.

Na podlagi vloge Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) je ministrstvo letos izdalo dovoljenje za odstrel – uradno odvzem iz narave z odstrelom – enega volka in 10 križancev med volkom in domačim psom na območju lovišč Kranjska Gora, Log pod Mangartom in Dovje ter na delu lovišča s posebnim namenom Triglav.

Prav tako na podlagi vloge ZGS je izdalo tudi dovoljenje za odstrel enega križanca med volkom in domačim psom na območju lovišč Babno Polje in Iga vas ter na lovišču s posebnim namenom Jelen.

Na podlagi vloge Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in več agrarnih skupnosti, ki jih zastopa Občina Bohinj, je ministrstvo izdalo dovoljenje za odstrel dveh volkov na območju tropa Jelovica in dveh volkov na območju tropa Pokljuka.

Nazadnje pa je prejšnji teden izdalo tudi dovoljenje za odvzem enega volka na območju lovišč Ljubno, Luče, Solčava, Bistra, Koprivna-Topla ter na delu lovišča s posebnim namenom Kozorog Kamnik, in sicer revirja Logarska dolina in Veža.

V vseh omenjenih primerih odvzem izvršujejo upravljavci teh lovišč.

Trenutno na ministrstvu za naravne vire in prostor obravnavajo še tri vloge za odstrel volka.

Sicer pa podatki ZGS o odvzemu iz narave kažejo, da je bilo letos iz narave odvzetih pet volkov in dva križanca, pri čemer sta bila oba križanca odstreljena, dva volkova povožena, dva usmrčena brez dovoljenja, vzrok pogina enega volka pa ni znan.

Medtem je bilo iz narave letos odvzetih tudi 199 medvedov, od tega 188 z odstrelom, tri so povozili na cestah, štiri na železnicah, trije medvedi so poginili zaradi naravnih vzrokov, vzrok pogina enega medveda pa ni znan, je razvidno iz podatkov ZGS.

Večino medvedov so letos iz narave odvzeli z odstrelom na podlagi aprila izdane odločbe, ki je dovoljevala odvzem skupno 230 medvedov, njeno izvajanje pa je nato z začasno odredbo ustavilo upravno sodišče, potem ko je tožbo zoper dovoljenje vložila nevladna organizacija Alpe Adria Green.

Po podatkih ministrstva za naravne vire in prostor je v zvezi s tem narok na upravnem sodišču razpisan za 31. avgust letos.

Po podatkih ministrstva sicer iz evidenc o prejetih zahtevkih za izplačilo škode po volku in medvedu izhaja, da je volk letos doslej povzročil škodo v višini dobrih 40 tisoč evrov, rjavi medved pa v višini dobrih 15 tisoč evrov. Pri tem je treba upoštevati, da vsi zahtevki še niso vneseni v evidenco škodnih dogodkov, so še opozorili na ministrstvu.

O napadih divjih živali predvsem na drobnico so letos med drugim poročali iz občin Solčava in Gorje, iz Posočja in s cerkniškega območja. Rejci in drugi s teh območij so pozivali k odstrelu predvsem volkov.

Po ocenah v Sloveniji živi okoli 120 volkov, za medveda pa obstaja modelna ocena številčnosti za pomlad 2022, ki je znašala 1.096 osebkov. Država želi populacijo rjavega medveda v Sloveniji v prihodnjih letih zmanjšati na 800.

Lani je bilo iz narave odvzetih 206 medvedov in štirje volkovi.