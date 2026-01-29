Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Doslej 230 predaj nezakonitega orožja

Zadnji mogoči datum za predajo orožja je sobota, 31. januar.

Zadnji mogoči datum za predajo orožja je sobota, 31. januar.

Foto: PU Novo mesto

Policisti so od začetka veljave dopolnitve zakona o orožju, ki omogoča predajo nezakonitega orožja ali streliva brez pravnih posledic, do srede zabeležili 230 prijav izročitve, je po seji vlade dejala državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle. Vse, ki posedujejo tovrstno orožje, je pozvala, da ga predajo do 31. januarja.

Imetniki nezakonitega orožja ali streliva so policiji v tem času predali 128 pištol, šest plinskih pištol, 51 pušk, 18.676 nabojev, 70 bomb oziroma min, eno plinsko bombo, 480 gramov eksploziva, 49 metrov vžigalne vrvice in manjše količine delov hladnega orožja. Po besedah Heferle so policisti v četrtek prejeli 27 novih prijav izročitve orožja. "Glede na število izročenega orožja lahko rečemo, da je bila ta zakonska možnost dobro sprejeta," je dejala.

Cilj novele je dosežen

Po njenih besedah je bil dosežen cilj novele, in sicer zagotoviti višjo stopnjo varnosti v Sloveniji oz. v največji mogoči meri zmanjšati kriminaliteto, povezano z orožjem, in posledično tudi zagotoviti kakovostnejše življenje za vse prebivalce. "Odločno smo ukrepali, da Slovenija ostane ena izmed najvarnejših držav na svetu. Ščitimo žrtve nasilja, nedotakljivosti ni več in orožje umikamo z ulic," je dejala.

Orožja in streliva sami ne nosite na policijsko postajo

Vse, ki posedujejo tovrstno orožje in razmišljajo o predaji, je pozvala, da to storijo do sobote, 31. januarja, ko se ta možnost izteče. Imetniki orožja oziroma streliva morajo namero o izročitvi najaviti policiji na telefonsko številko 080 22 35. Policija nato orožje oziroma strelivo prevzame pri imetniku in mu o tem izda potrdilo.

"Ob tem bi želela opozoriti, naj posamezniki tega orožja oziroma streliva ne nosijo sami na policijsko postajo, ampak pokličejo policijo, ki ga bo prevzela pri imetniku," je pozvala Heferle.

