Na. R.

Četrtek,
26. 2. 2026,
8.55

Četrtek, 26. 2. 2026, 8.55

59 minut

Huda poškodba jadralnega padalca, ki je v smrtni nevarnosti

Jadralni padalec, nesreča | Po zbranih obvestilih o vseh okoliščinah bodo policisti obvestili tudi pristojno državno tožilstvo. | Foto Shutterstock

Po zbranih obvestilih o vseh okoliščinah bodo policisti obvestili tudi pristojno državno tožilstvo.

Foto: Shutterstock

Ljubljansko policijsko upravo so v sredo popoldne obvestili o dogodku na območju Kamniškega vrha, v katerem se je huje poškodoval jadralni padalec. Zatajilo je padalo.

Nesreča se je zgodila okoli 15. ure, ko se je jadralnemu padalcu iz doslej neznanega razloga zaprlo padalo in je z višine padel na tla.

Huje poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo. Njegovo življenje je ogroženo.

Policisti so opravili ogled in o dogodku obvestili preiskovalca letalskih nesreč.

