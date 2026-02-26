Huda poškodba jadralnega padalca, ki je v smrtni nevarnosti

Ljubljansko policijsko upravo so v sredo popoldne obvestili o dogodku na območju Kamniškega vrha, v katerem se je huje poškodoval jadralni padalec. Zatajilo je padalo.

Nesreča se je zgodila okoli 15. ure, ko se je jadralnemu padalcu iz doslej neznanega razloga zaprlo padalo in je z višine padel na tla.

Huje poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo. Njegovo življenje je ogroženo.

Policisti so opravili ogled in o dogodku obvestili preiskovalca letalskih nesreč.