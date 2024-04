Na Gorenjskem več let fizično in spolno zlorabljal pastorki, obsojen na 30 let zapora

Triinpetdesetletniku, ki je dolgo sistematično fizično in spolno zlorabljal hčerki svoje zunajzakonske partnerice, je kranjska okrožna sodnica Nina Prosen izrekla tridesetletno zaporno kazen, poroča Gorenjski glas. Ta sicer ni pravnomočna, gre pa za najvišjo zakonsko predpisano zaporno kazen, ki jo za tovrstna dejanja dovoljuje kazenski zakonik.

Obtoženi 53-letnik iz Gorenjske naj bi osem let sistematično fizično in spolno zlorabljal hčerki svoje zunajzakonske partnerice. Starejša velja za slabotno osebo. Med sodno preiskavo se je izkazalo, da je obtoženi pastorki zlorabljal že v času, ko sta bili mladoletni, svoje početje je tudi snemal, posnetke pa hranil. Na policijo ga je prijavila ena od pastork, potem ko se je odselila od doma, poroča Gorenjski glas.

Sojenje je potekalo za zaprtimi vrati, medtem ko je bil izrek sodbe javen. Sodišče je moškega spoznalo za krivega kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let (dve dejanji), spolnega nasilja (dve dejanji), spolne zlorabe slabotne osebe (dve dejanji), kršitve spolne nedotakljivosti ter prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Prav tako je bil obsojen za storitev kaznivih dejanj nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja ter omogočanja uživanja prepovedanih drog ali prepovedanih snovi v športu.

Sodnica Nina Prosen je obtožencu podaljšala pripor in izrekla enotno zaporno kazen 30 let. Gre za najvišjo zakonsko predpisano zaporno kazen, razen za umore, teroristična dejanja, uboj predsednika republike ter dejanja genocida, hudodelstva zoper človečnost, vojnega hudodelstva in agresijo.

"Sodba je popolnoma sledila predlogu tožilstva, tako predlogu določitve kazni za posamezna kazniva dejanja kot tudi predlogu izreka najvišje zakonsko predpisane enotne kazni 30 let zapora," je po izreku sodbe povedala okrožna državna tožilka svetnica Polona Košnjek.