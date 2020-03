Število potrjenih okužb s koronavirusom v Sloveniji preseglo 200

V Sloveniji so do 14. ure na okužbo z novim koronavirusom testirali 6156 oseb, okužba pa je bila potrjena pri 219 osebah. Največ okuženih je v starostni skupini od 30 do 49 let, in sicer 73. Število moških in žensk, pri katerih je bila potrjena okužba, je skoraj enako.

Kot je razvidno iz podatkov do 10. ure, ko je bilo sicer potrjenih 216 primerov, je med najmlajšimi, starimi do 15 let, 17 potrjeno okuženih. V naslednji starostni skupini do 29 let je 45 okuženih. Največ potrjenih primerov je v starosti med 30 in 49 let. Število potrjenih okužb nato upada. Med 50 in 59 letom je potrjenih 41 okužb, med starejšimi od 60 let pa 40 okužb.

Med potrjenimi okužbam je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih je objavila vlada, 107 žensk in 109 moških.

V soboto je koronavirus v Sloveniji terjal tudi prvo življenje.

Predsednik vlade Janez Janša je sicer v soboto poudaril, da za obvladovanje bolezni ni bistveno število okuženih, temveč število resno obolelih.

Vodja strokovne skupine, ki zagotavlja podporo vladnemu kriznemu štabu za zajezitev in obvladovanje epidemije, Bojana Beovič pa je napovedala, da bolnikov z okužbo dihal, ki ne potrebujejo hospitalizacije, ne bodo več testirali na okužbo z novim koronavirusom, ampak bodo ostali 14 dni doma v samoizolaciji. Če pa bodo zaradi bolezni potrebovali sprejem v bolnišnici, pa bodo opravili diagnozo povzročitelja bolezni.

