Dijana Đuđić s kazensko ovadbo nad Mira Cerarja

Đuđićevo, 32-letno državljanko Bosne in Hercegovine, so zmotile besede, ki jih je predsednik vlade v odstopu Miro Cerar izrekel v intervjuju za naš medij Siol.net. "To si želim videti v naši družbi, ne pa da predsednik SDS podpiše nezakonito pogodbo za 450 tisoč evrov, in to celo z neko gospo, ki je v kriminalni združbi. Zgodi se nič. Gre na televizijo in pojasni, da je vse v redu. To zame ni sprejemljivo," je takrat dejal Cerar.

Đuđićeva: Sem ugledna pravnica iz Republike Srbske

Đuđićeva je za Novo24 zdaj povedala, da je ugledna pravnica iz Republike Srbske, ki ni bila nikdar obsojena za noben prekršek, kaj šele za kaznivo dejanje. Prav tako se zoper njo ne vodi noben kazenski postopek, Cerar kot doktor pravnih znanosti pa bi se moral zavedati posledic svojega dejanja. Kot je povedala posojilodajalka stranki SDS, je Cerar storil kaznivo dejanje žaljive obdolžitve, s tem ko jo je istega dne v intervjuju za naš medij Siol.net naklepno in zlonamerno javno degradiral in tako zoper njo zagrešil kaznivi dejanji.

Novi24 uspelo, kar drugim ni

Z Đuđićevo smo sicer več mesec kontakt skušali vzpostaviti tudi na Siol.net pa tudi v drugih medijih, vendar neuspešno. Zdaj so z njo v stik stopili na Novi24, televiziji, ki je lastniško povezana s stranko Janeza Janše.

Foto: Ana Kovač

Kot je še zapisala za Novo24, je bil Cerarjev namen škoditi poštenemu pravniku tako, da jo označi za nekoga, ki je vpleten v kriminalne posle. Đuđićevi je bila s tem povzročena velika materialna škoda, saj precej njenih strank, ki jim svetuje na področju davčne zakonodaje, prihaja iz Slovenije. Dodala je, da je zato tu izgubila veliko strank, ki so "slepo verjele" Cerarjevim besedam.

Po izbruhu afere je SDS denar vrnila

Največja opozicijska stranka je lani pri Đuđićevi iz Prijedora v Republiki Srbski najela posojilo v vrednosti 450 tisoč evrov. Celotno posojilo bi SDS dobila v treh delih. Posojilo, pri katerem je imel pomembno vlogo tudi davčni svetovalec Rok Snežič, ki si je z Janšo na Dobu domnevno delil zaporniško celico, je stranka kmalu po izbruhu afere poplačala in razdrla posojilno pogodbo.

Preiskovalcem razkrila, čigav denar je posojala

Na Siol.net smo v zadnjih mesecih pridobili dokumente, ki potrjujejo, da je imela Đuđićeva eno od ključnih vlog v širši mreži, ki je v zadnjih dveh letih prenašala gotovinska sredstva prek številnih slamnatih družb in fiktivnih poslov v različnih državah: v Avstriji, na Madžarskem, Slovaškem, v Švici, Sloveniji, BiH in na Cipru.

V tem obdobju je Đuđićeva z različnih bančnih računov skupaj dvignila 3,5 milijona evrov. Zaradi suma, da gre za posle, ki bi lahko bili povezani s kaznivimi dejanji davčne utaje v Sloveniji in drugod, so njeno delovanje preiskovale oblasti v več državah. To je razvidno iz dokumentov, ki smo jih pridobili tudi iz virov v tujini.

