Dež nas bo spremljal ves konec tedna

Danes bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji občasno deževalo. Drugod bo pretežno oblačno in večinoma suho. Ob morju bo pihal zmeren, občasno okrepljen jugo, ponekod drugod jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, v Gornjesavski dolini okoli 4, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

V soboto popoldne se bodo padavine spet okrepile

Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile in ponoči zajele vso Slovenijo. Pojavljali se bodo krajevni nalivi, lahko bo tudi zagrmelo. Jugo ob morju bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija.

V soboto bo oblačno, zjutraj in dopoldne bodo padavine prehodno oslabele in se popoldne spet okrepile. Zvečer bo na Primorskem prehodno zapihala burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija.

Dež bo ponehal v noči na ponedeljek

V nedeljo bo oblačno in deževno. Ponekod bo pihal jugovzhodni veter, ki bo čez dan slabel. V noči na ponedeljek bo dež povsod ponehal. V ponedeljek se bo na severu in na vzhodu delno zjasnilo, bolj oblačno pa bo ostalo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno spet rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter.