Oven

Muhasti boste in kar naprej boste spreminjali vedenje, s čimer boste zelo negativno delovali na okolico. Poskusite se zadržati! Opazili boste tudi, da ste se z nekom zapletli globlje, kot ste nameravali. Želeli se boste izviti iz primeža ter zadevo zaključiti. Morda ste izbrali malce napačen čas.

Bik

Danes boste optimistični, a na novo odkrit optimizem bo lahko bil za vas prevelik zalogaj. Drugi ne bodo več želeli poslušati vaših pravljic o tem, kako je vaše življenje dobro. Kontrolirajte vaše navdušenje z visoko mero sočutja do ostalih. Že če boste malo znižali vaše navdušenje, se bodo razmerja uravnotežila.

Dvojčka

V ospredju bo vaše najbližje čustveno razmerje. Želeli boste biti bližje domu in vašim ljubljenim. Če so čustva v družini razmajana, boste jasno videli težave in pomanjkljivosti. Te poskusite seveda tudi rešiti. Dobili boste lahko veliko moči in podpore od vaših prijateljev, sprejmite pomoč.

Rak

Današnja energija se bo obrnila stran od vaših želja. Prijatelj vas bo povabil k sodelovanju. Ne boste hiteli z odločitvijo, da bi odšli na svoje, čeprav se vam bo zdela ideja zelo privlačna. Ne pozabite, da niste najbolj spretni pri ocenjevanju ljudi, bodite še posebej pozorni pri izbiri poslovnega partnerja.

Lev

V tem času boste bolj občutljivi na lepoto, na čustva in potrebe drugih, še posebej v romantičnem razmerju. Za vas sicer to ne bo težko, saj ste velikodušna oseba. Samski boste lažje flirtali z osebo, ki vam je všeč. V tem času vam bodo bolj kot materialne dobrine pomembne druge vrednote.

Devica

Danes boste zelo sočutni do drugih. Stopili boste s svoje poti, da bi pomagali prijatelju ali ljubljeni osebi v težkih časih. To bo najverjetneje v obliki čustvene podpore. Že to, da boste osebo poslušali, ji bo veliko pomenilo. Na koncu se boste tudi sami počutili veliko boljše, saj boste vedeli, da ste nekomu pomagali.

Tehtnica

Vaš odziv na stare občutke in spomine, ki bodo prišli na površje, bo močan. Določeni dogodki bodo sprožili spomine iz vašega otroštva. To bo lahko bilo malo preveč za vas, saj ste spomine na ta čas z namenom potlačili. Psihološko čiščenje vas bo pomladilo in energija se bo obnovila.

Škorpijon

Naleteli boste na ovire pri izpolnjevanju svojih sanj. Vedite, da bo čas pomenil največ. Poglejte na zadevo še z drugega zornega kota. Ovire bodo na vaši poti zato, ker bodo skrbele, da ne boste zašli s prave poti. Bodite potrpežljivi in vrata se bodo odprla, ko bo prišel pravi čas za to. Vsekakor pa poslušajte tudi vašo intuicijo.

Strelec

Danes boste delovali v situaciji, ki bo stresna in vam bo povzročila skrbi. Vedite, da ne obstaja samo negativna pot, raje poskusite z bolj pozitivno. Pozitivna reakcija bo prinesla pozitivne rezultate. Vzemite si nekaj časa in preučite, kako boste popravili situacijo na pozitiven način, da boste dobili boljše rezultate.

Kozorog

Poskušali boste pohvaliti neko osebo, a bo vašo pohvalo vzela kot obliko manipulacije. Čeprav bodo bile prijazne besede upravičene, bo motiv za tem laskanjem iskanje samega sebe. Pohvala ne sme imeti skritih namenov, drugače posameznik, ki mu je namenjena, to sprejme kot neiskrenost.

Vodnar

Ujeti ste v neko svojo iluzijo. Postanite realistični, odmislite tisto, kar stimulira vašo domišljijo. To bo dan, ko se ne boste želeli dokončno odločiti o nečem, ker imate zdaj od tega korist. Če se že boste morali odločiti, si vzemite dovolj časa za premislek in ne sanjarite o tistem, kar se še ni in se nikoli ne bo zgodilo.

Ribi

Vaše romantične želje bodo danes v ospredju. V vseh odnosih se boste počutili dobro, zato boste nadvse zaželena družba. Manj tekmovalni boste, bolj zainteresirani in prijazni do drugih, ustvarjali boste harmonijo. Samo ne pustite, da bi vas kdo izkoristil, razen če boste to resnično želeli.