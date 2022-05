"Novi" parlamentarci napovedujejo manj histerije, višjo raven dialoga in enakopravnost žensk

Po nagovorih predsednika republike Boruta Pahorja in dozdajšnjega predsednika DZ Igorja Zorčiča so novoizvoljeni poslanci imenovali mandatno-volilno komisijo. Vodila jo bo poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga, podpredsednica pa bo Alenka Jeraj (SDS), so soglasno sklenili novoizvoljeni poslanci. V MVK so sicer zastopane vse poslanske skupine. Novoustanovljena komisija se bo zdaj sestala, sejo DZ pa so vmes prekinili. MVK bo pregledala poročilo o izidu volitev, potrdila o izvolitvi vseh poslancev ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov list zoper odločitve volilne komisije, ki bi lahko vplivale na potrditev mandatov.

Poslanci devetega sklica državnega zbora so na današnji ustanovni seji, ki jo vodi najstarejši poslanec Miroslav Gregorič, začeli delo. Uvodoma so imenovali mandatno-volilno komisijo, ki se bo zdaj sestala in preverila, ali vsi poslanci izpolnjujejo pogoje za potrditev mandatov. O potrditvi mandatov bo nato odločal DZ, s čimer bo novi sklic ustanovljen. Poslanci iz vrst bodoče koalicije ob tem poudarjajo, da se zavedajo odgovornosti, ki jih čaka. Poslanci za zdaj še aktualne koalicije pa so prepričani, da državo puščajo v dobrem stanju ter napovedujejo konstruktivno delovanje iz opozicije.

Predsednik Gibanja Svoboda in najverjetnejši novi mandatar Robert Golob je pred začetkom seje dejal, da so ljudje izvolili Gibanje Svoboda, ker pričakujejo spremembo politične kulture "in če kaj, si bomo prizadevali za to, tudi in predvsem v DZ". Prvi korak k večji kulturi dialoga je po njegovem mnenju že to, da imajo med poslanci več žensk kot moških. Pri uresničitvi tega cilja jim bo pomagalo tudi vodstvo parlamenta.

Na današnji seji bo glasovanje o predsedniku DZ, na to mesto bodo v Gibanju Svoboda predlagali Urško Klakočar Zupančič. "Da ženske dobijo enakopravnost v družbi, bi moralo biti nekaj samoumevnega," je dodal Golob.

"Histerija zadnjih dveh let"

Koordinator Levice Luka Mesec je pred začetkom seje dejal, da na današnji seji ne pričakuje presenečenj. "Mislim, da se že kaže, da se je po volitvah začelo ozračje končno umirjati, histerije zadnjih dveh let ni več," je dejal in dodal, da pričakuje, da bodo tudi naslednja štiri oz. osem let minilo v tem duhu.

Vodja poslanske skupine Levice ostaja Matej Tašner Vatovec. "Odločil sem se, da je potrebno, da nekdo z izkušnjami glede usklajevanja ostane v poslanski skupini," je dejal. Mesec je napovedal, da bodo vsi ministrski kandidati Levice znani v prihodnjem tednu. Svet stranke imajo "v kratkem", je dejal in zatrdil, da bo parafiranje koalicijske pogodbe z njihove strani "na razpolago jutri".

"Višja raven dialoga"

Prvak NSi in obrambni minister, ki od danes opravlja le še tekoče posle, Matej Tonin napoveduje, da bodo v opoziciji, kot vedno nastopali konstruktivno ter skušali s konkretnimi predlogi in vizijo pokazati, kako si v stranki predstavljajo razvoj Slovenije. "Ne bomo kritizerji, ne bomo nasprotovali zgolj zato, ker je to predlagala druga stran, ampak bomo s konkretnimi zakonskimi iniciativami predlagali, kako želimo, da se neko področje razreši," napoveduje.

Poslansko skupino NSi bo v sicer v novem mandatu, če bo temu pritrdil tudi izvršilni odbor, vodil dosedanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, je pred začetkom današnje seje še dejal Tonin.

Poslanec SDS Tomaž Lisec je dejal, da pričakuje, da bo njihova poslanska skupina delovala enotno in v prid rešitvam za državljane. "Konstruktivne razprave pričakujem od vseh 90 poslancev, ne samo od določenih poslanskih skupin," je dejal. Upa na višjo raven dialoga v tem mandatu, "nisem pa najbolj optimističen".