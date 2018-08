DeSUS za tretjega podpredsednika DZ predlaga Branka Simonoviča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanska skupina DeSUS je za tretjega podpredsednika DZ predlagala poslanca Branka Simonoviča. Če bo dobil zadostno podporo poslancev, se bo na funkciji pridružil Tini Heferle (LMŠ) in Jožetu Tanku (SDS). Odločanje o zadnjem podpredsedniku je predvideno za sredino izredno sejo DZ, dnevni red pa mora danes potrditi še kolegij predsednika DZ.

V poslanski skupini DeSUS so prepričani, da bo Simonovič glede na dosedanje karierne kompetence in osebnostne lastnosti funkcijo podpredsednika DZ opravljal z največjo mero odgovornosti, je razvidno iz obrazložitve, ki so jo poslanci DeSUS v DZ vložili danes.

Simonovič je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. Na svoji poklicni poti je opravljal kar nekaj odgovornih funkcij, med drugim je bil štiri leta podžupan, 20 let direktor, zadnja leta pa je opravljal funkcijo generalnega sekretarja stranke, so še navedli v obrazložitvi. Podpredsedniško mesto v DZ je stranki DeSUS sicer pripadlo, ko so se mu med koalicijskimi pogajanji odrekli v SMC.