Marjan Šarec ima trenutno le eno nalogo #video

Ta hip se v državi ob nazivu "gospod premier" obrneta dva: Miro Cerar in Marjan Šarec. Prvi vodi tekoče posle, drugi vlade še nima. Čigava je torej pisarna na Gregorčičevi?

Kako je medtem s plačo, službenim vozilom in varnostniki? Komu so odgovorni ministri? Ustavni pravnik Rajko Pirnat pravi, da je taka menjava oblasti posebnost. In da ni najboljša.

Marjan Šarec je novi predsednik vlade manj kot en teden, a njegova pooblastila so trenutno skoraj nična, razlaga nekdanji Cerarjev sodelavec z ljubljanske pravne fakultete.

Moč ostaja v Cerarjevih rokah ...

"Novoizvoljeni predsednik vlade ima trenutno eno samo nalogo, in sicer da predlaga vlado. Če tega ne bo uspešno storil, mu preneha mandat," je pojasnil Pirnat. Dokler torej Šarec ne predlaga svojih ministrov in jih nato državni zbor ne potrdi, ostaja moč v Cerarjevih rokah.

"Do tedaj vodim vlado in njene tekoče posle še sam, z obstoječimi ministri," je pred časom dejal Cerar.

... a ima omejeno odgovornost

"Res pa je, da je ta odgovornost omejena in ni mogoče postaviti vprašanja interpelacije," je dejal Pirnat.

Torej se Cerarjeva vloga v vladi od njegovega odstopa sploh ni veliko spremenila, drugače je le, da je dobil predsedniškega kolega.

A kdo ima zdaj ključ na Gregorčičevi? Šarcu sicer že pripada pisarna, vendar je še ne uporablja. Tako je tam za zdaj samo Cerar, sta si pa v nečem tudi enaka: na primer v plači - oba prejemata plačo predsednika vlade, ki znaša skoraj šest tisoč evrov bruto. Prav tako sta oba varovani osebi ter imata vsak svoj avto, voznika in varnostnika.

Sistem ni najboljši, ampak verjetno ne bo spremenjen

"Ta način je določena posebnost, ki jo imamo v ustavi. Ni najboljši, to so strokovnjaki s tega področja že večkrat kritizirali, ampak najbrž tudi ne bo spremenjen," je komentiral Pirnat.

Nova vlada bo v državnem zboru predvidoma potrjena sredi septembra, ko bo Cerar uradno predal posle v Šarčeve roke. Do takrat bomo imeli dva predsednika vlade, a nobenega s polnimi pooblastili.