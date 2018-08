To so ministrski kandidati stranke LMŠ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znana so imena ministrskih kandidatov stranke LMŠ. Ministrstvo za zdravje naj bi prevzel Samo Fakin, notranje Boštjan Poklukar, finančno Andrej Bertoncelj in za javno upravo Tugomir Kodelja, je poročal Radio Slovenija. V stranki so imena izbrali sinoči, danes pozno popoldan pa jih bo potrejeval še izvršni odbor stranke.