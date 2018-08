Na zaslišanje k Šarcu najprej ministrski kandidati SD in SMC

Predsednik vlade Marjan Šarec bo danes opravil prvi krog posvetovanj z ministrskimi kandidati strank prihodnje koalicije. Predvidoma se bo najprej sešel s kandidati SD in SMC, jutri pa še s kandidati SAB in DeSUS.

Potem ko so v ponedeljek vstop v vladno koalicijo potrdili še v SD in SMC, v LMŠ pa so dokončno potrdili listo ministrskih kandidatov, se bo premier Marjan Šarec danes srečal še s kandidati omenjenih dveh strank. Pred za petek napovedano vložitvijo ministrske liste v DZ bi teoretično lahko katerega od kandidatov tudi še zavrnil. Vendar pa v SMC in SAB s podporo njihovim kandidatom pogojujejo tudi vstop v koalicijo.

V SMC so za ministra za gospodarstvo predlagali Zdravka Počivalška, za ministra za okolje Jureta Lebna, za ministrico za delo Ksenjo Klampfer in za zunanjega ministra Mira Cerarja. Z zadnjim se Šarec danes naj ne bi posebej sestajal.

Listo kandidatov SD pa sestavljajo Jernej Pikalo, ki naj bi prevzel ministrstvo za izobraževanje, Dejan Prešiček, ki naj bi vodil ministrstvo za kulturo, in Andreja Katič, ki jo predlagajo za ministrico za pravosodje.

Pred potrditvijo v DZ morajo ministrski kandidati prestati še zaslišanje na pristojnih odborih. Delovna telesa DZ še niso ustanovljena, po napovedih predsednika DZ Dejana Židana pa je za danes sklicana seja kolegija predsednika DZ, kar omogoča tudi sklic izredne seje DZ v sredo. Takrat naj bi poslanci tudi potrdili delovna telesa, je še napovedal Židan.