DeSUS pričakuje, da Pivčeva ne bo več podpredsednica vlade

Premier Janez Janša se je po sredinem odstopu Pivčeve s položaja predsednice DeSUS v petek sestal s poslanci te stranke in Gantarjem, ki bo po odločitvi sveta stranke začasno zastopal DeSUS do novembrskega kongresa, poroča STA.

Kot je po srečanju z Janšo povedal Gantar, so tudi po spremenjenih razmerah v vrhu DeSUS usklajeni glede spoštovanja koalicijske pogodbe in zavez. To predsednik vlade tudi pričakuje.

Kriteriji so bili jasno določeni v začetku dela

Medtem pa DeSUS pričakuje, da Pivčeva ne bi bila več podpredsednica vlade, glede na to, da so bili kriteriji za to jasno določeni v začetku dela te koalicije. Do zdaj so bili vsi trije podpredsedniki Janševe vlade predsedniki koalicijskih strank

Zaradi vseh nerazčiščenih očitkov na račun Pivčeve, ki se nanašajo na plačevanje računov ob gostovanjih po Sloveniji, po mnenju DeSUS tudi ni primerno, da bi ostala ministrica za kmetijstvo. A Gantar priznava, da to ni v njihovih rokah, pač pa mora biti dogovor koalicije in predsednika vlade, ki se mora o tem na koncu odločiti.

DeSUS pričakuje, da Aleksandra Pivec ne bi bila več podpredsednica vlade, prav tako menijo, da ni primerno, da bi ostala ministrica za kmetijstvo. Foto: STA

Sodelovanja v koaliciji ne pogojujejo z ničimer

Po pisanju STA je Gantar še pojasnil, da DeSUS danes z ničimer ne pogojuje sodelovanja v koaliciji. Po njegovem mnenju je potrebno, da vlada deluje dobro in da izpolnjujejo programske zaveze.

V skladu z Gantarjevo napovedjo je danes pričakovati tudi pogovor glede urada za demografijo, ki ga bo vodila stranka DeSUS, kar pa bo spremenilo ravnovesje v vladi glede na velikost poslanskih skupin. A je Gantar zatrdil, da o rekonstrukciji vlade niso govorili.

