Bo zdaj Gantar podpredsednik vlade?

Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec bo predsednika vlade Janeza Janšo in druge koalicijske partnerje danes seznanila z novimi okoliščinami v vodstvu DeSUS. V sredo so se namreč organi stranke seznanili z njenim odstopom s funkcije predsednice DeSUS, do novembrskega kongresa pa bo stranko zastopal Tomaž Gantar, sicer minister za zdravje.