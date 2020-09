Danes seja o usodi predsednice, Pivčeva čuti, da mora vztrajati

Predsednik sveta DeSUS Tomaž Gantar je pred dvema tednoma sejo sveta, na kateri so se člani s 33 glasovi za in 19 proti Pivčevi izrekli nezaupnico, prekinil, da bi razčistili dilemo glede pristojnosti sveta za razrešitev predsednice. Medtem je svoje stališče podala tudi komisija za statutarna vprašanja in pritožbe, ki meni, da svet v času med kongresoma lahko razreši predsednico, piše STA.

Pivčeva je napovedala, da bo izvršni odbor mnenje komisije obravnaval pred današnjo sejo sveta. Pojasnila je, da izglasovano nezaupnico sveta stranke sprejema, a poudarila, da bi odločitev za razrešitev na svetu pomenila, da v stranki ni potreben najvišji organ, to je kongres. Ob tem ne izključuje tudi spora na sodišču.

V primeru spora glede razlage o nejasnostih po statutu odloča svet stranke, pri tem ni nujno, da upošteva stališče omenjene komisije, je pa njegova odločitev dokončna. Do tega vprašanja se bo lahko svet danes opredelil, po pričakovanjih pa bodo glasovali tudi o razrešitvi Pivčeve, piše STA.

Foto: STA

Če bo Pivčeva danes razrešena, je pričakovati tudi izvolitev novega začasnega vodstva stranke. Med najverjetnejšimi kandidati za to nalogo je Gantar, ki je tudi sam izrazil pripravljenost sprejeti to funkcijo. Prednost pri tem imajo sicer podpredsedniki stranke, a, kot je poudaril vodja poslanske skupine Franc Jurša, nihče od njih nima njegove podpore.

Nezaupnico predsednici so svetu predlagali poslanci, ki so Pivčevo tudi pozvali k odstopu, in sicer zaradi očitkov glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji, na katerih je prepletala službene zadeve z zasebnimi. Poslanci in Gantar so sicer v primeru, da Pivčeva ostane na čelu stranke, napovedali odhod iz nje.

Pivčeva: Čutim, da moram vztrajati

Pivčeva se je v torek s pismom obrnila na članstvo stranke. Uvodoma je v pismu navedla, da se obrača nanje, saj jim želi pojasniti dogajanja, izpostavljena v medijih v zadnjem času, in razloge, zaradi katerih čuti, da mora vztrajati. Poudarila je, da se od vstopa v DeSUS in njeno aktivno participacijo v njej zavzema za rast stranke in njenih ciljev, pri vseh ključnih vprašanjih pa upošteva mnenje večine. Več o pismu v spodnjem članku: