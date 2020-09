KPK uvedla preiskavo zoper Pivčevo in Markočiča

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je uvedla preiskavo zoper kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec in izolskega župana Danila Markočiča. Gre za afero o gostovanjih Pivčeve na Krasu in v Izoli. Komisija je že prejela potrdili, da sta obe obravnavani osebi prejeli obvestilo o uvedbi preiskave.

Kot so sporočili iz KPK, pri obravnavanih osebah preiskujejo dogodke v Izoli in na Krasu v letih 2019 in 2020, in sicer sume kršitev etike in integritete javnega sektorja skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter sume kršitev prepovedi oziroma omejitev sprejemanja daril po tem zakonu.

Senat komisije je sklep o uvedbi preiskave sprejel na redni seji 26. avgusta letos. Postopek je komisija uvedla na podlagi prejetega novinarskega vprašanja, predhodni preizkus pa je potekal od 23. julija in je vključeval pridobivanje dokumentacije in pojasnil ter presojo vseh institutov ZIntPK, so zapisali v sporočilu za javnost.

Preiskava še ne napoveduje zaključnih ugotovitev

V KPK poudarjajo, da sama uvedba preiskave še ne napoveduje končnih odločitev v zadevi. Komisija bo v preiskavi potrdila ali ovrgla sume kršitev. Kdaj bo preiskava zaključena, ne morejo napovedati, saj je to odvisno tudi od pridobivanja dodatnih dokazov in sodelovanja vpletenih v postopku.

"Komisija obravnavanim osebam v preiskavi zagotavlja vse procesne pravice v skladu določbami Zakona o splošnem upravnem postopku. Več informacij o konkretnem postopku do zaključka preiskave komisija zaradi interesa samega postopka ne more dati," so še sporočili iz KPK.