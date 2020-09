DeSUS: Pivčeva bi lahko pravico iskala na sodišču

Iz stranke DeSUS so poslali sporočilo za javnost, v katerem svet stranke, ki ga vodi minister za zdravje Tomaž Gantar, pozivajo, naj čim prej skliče izredni kongres, kjer se bo na zakonit način izbral predsednik stranke. Če bo predsednica stranke Aleksandra Pivec na sredini seji sveta stranke razrešena mimo kongresa, bo pravico iskala na sodišču, so sporočili iz stranke upokojencev.

"Na podlagi zakona o političnih strankah in statuta stranke DeSUS je povsem jasno in brez vsakega dvoma, da svet stranke nima pristojnosti razreševati predsednika stranke. V pristojnosti sveta je imenovanje predsednika stranke, če predsedniku stranke iz kakršnegakoli vzroka, kot sta na primer smrt ali odstop s funkcije, preneha mandat v času manj kot enega leta do rednega kongresa," so sporočili iz stranke DeSUS.

Po njihovih besedah ima svet stranke, ki ga vodi zdravstveni minister Tomaž Gantar, zgolj pristojnost, da glasuje o nezaupnici predsednika stranke. Odločanje o izvolitvi, imenovanju ali razrešitvi predsednika stranke pa je v pristojnostih kongresa kot najvišjega organa stranke, so sporočili iz DeSUS. Kot so poudarili, je na dnevnem redu predčasnega kongresa odločanje o položaju Pivčeve, kar je skladno s statutom in pravnim redom in kar je predsednica stranke predlagala izvršnemu odboru stranke.

Če bo treba, bo Pivčeva pravico iskala na sodišču

Ta je svetu stranke nato predlagal sklic izrednega kongresa. "Zakaj svet stranke še ni sklical izrednega kongresa, kljub temu da je bil k temu pozvan s strani izvršnega odbora, je vprašanje za predsednika sveta. A skladno z zakonom o političnih strankah in statutom je jasno in nedvoumno, da organ, ki imenuje, tudi razrešuje predsednika. Svet nima pristojnosti razrešiti predsednice, zato ni naključje, da se v zadnjem obdobju dogajajo politični in medijski pritiski na predsednico, da bi odstopila," so poudarili v DeSUS.

Kot so poudarili, do tega prihaja v trenutkih, ko se zaključujejo preiskave v družbi Slovenski državni gozdovi glede morebitnih hudih kaznivih dejanj, s katerimi se je za več milijonov evrov oškodovalo državno premoženje. "Le prek konstruktivnega dialoga, brez izsiljevanj in uveljavljanja lastne volje ter po zakoniti legalni poti je mogoče rešiti nastalo situacijo za dobro stranke DeSUS. Zato se bo, če bo to potrebno, skladno z osnovnimi temelji pravne in demokratične države Slovenije, za zaščito demokracije in vladavine prava, pravica poiskala na pristojnih sodnih instancah," so sporočili iz DeSUS.