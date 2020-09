Dejan Židan pod drobnogledom KPK

Na KPK so zaznali morebitni sum kršitev sprejemanja in poročanja o prejetih darilih v zvezi s promocijskim dogodkom odprtja prve vinske banke na Krasu, na katerem je bil med udeleženci tudi Dejan Židan, zato so na lastno pobudo uvedli postopek.

Ob izbruhu afere kmetijske ministrice in predsednice stranke DeSUS Aleksandre Pivec se je v začetku julija oglasil Marjan Colja, direktor podjetja Vinakras, ki je gostilo ministrico. Pivčevo zato KPK sumi kršitev etike in integritete javnega sektorja ter kršitev prepovedi oziroma omejitev sprejemanja daril.

Direktor Vinakras: Gostili smo tudi Židana in Türka

Colja je poudaril, da so v njegovem podjetju poleg Pivčeve v preteklosti gostili tudi kmetijskega ministra in predsednika stranke SD Dejana Židana ter predsednika republike Danila Türka, zato smo KPK povprašali, ali so postopek uvedli tudi zoper Židana in Türka.

"Na komisiji smo na podlagi poročanja medijev zaznali morebitni sum kršitev sprejemanja in poročanja o prejetih darilih skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, in sicer v zvezi s sprejemanjem daril na promocijskem dogodku odprtja prve vinske banke na Krasu, ki je bil januarja 2018 (in kjer je bil med udeleženci tudi Dejan Židan), zato smo uvedli postopek na lastno pobudo," so nam sporočili iz KPK in dodali še:

"Postopek je v fazi predhodnega preizkusa, v okviru katerega se preveri, ali obstaja sum kršitev iz pristojnosti komisije, in se na podlagi tega odloči o (ne)uvedbi preiskave. V zvezi z Danilom Türkom na komisiji nismo zaznali sumov kršitev iz pristojnosti komisije in postopka ne vodimo."

Židana smo prosili za komentar postopka, ki ga je sprožila KPK. Njegov odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.