Boleč poraz v bitki za teran

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Splošno sodišče EU je danes v Luksemburgu zavrnilo tožbo Slovenije za razglasitev ničnosti delegirane uredbe, v skladu s katero je ime teran lahko navedeno na etiketi hrvaških vin. Slovenija je tožbo vložila z argumenti, da je izjema nezakonita in zavajajoča za potrošnike ter da povzroča gospodarsko škodo slovenskim pridelovalcem terana.

Že pred objavo današnje sodbe, ki je bila pričakovana, se je odzval nekdanji kmetijski minister in predsednik SD Dejan Židan. Slovenija je namreč tožbo vložila v obdobju njegovega ministrovanja.

"Tudi če odločitev Sodišča ne bo v korist naše države, bo tako teran še naprej samo slovensko vino, Hrvaška pa bo ob pozitivnem izidu sodbe za Evropsko komisijo še naprej lahko označevala sorto vinske trte, nikakor ne vina. Za vse, ki v vinu iščete resnico in kakovost, tako še naprej ne bo nobene dileme, kaj je in od kod prihaja teran. S slovenskega krasa," je zapisal.

“Teran je naš, slovenski in tako bo ostalo.” ~ @ZidanDejan v komentarju o razsodbi Sodišča EU glede Terana. https://t.co/6bHsS0T1Ej — Socialni demokrati (@strankaSD) September 9, 2020

Evropski poslanec Slovenske ljudske stranke in nekdanji kmetijski minister Franc Bogovič (EPP/SLS) današnjo sodbo splošnega sodišča EU v zadevi teran razume kot politično zaušnico Dejanu Židanu in njegovi ekipi. Ta je "nediplomatsko zavračala pogovore s hrvaško stranjo in predstavniki Evropske komisije na temo terana", opozarja Bogovič.

Spor o teranu je izbruhnil spomladi 2013

Slovenija je teran v EU zavarovala februarja 2006 kot vino z zaščiteno označbo porekla, ki se tradicionalno prideluje iz grozdja vinske trte refošk v vinorodnem okolišu Kras.

Spor zaradi terana je izbruhnil spomladi 2013, ko je Slovenija s trgovinskih polic umaknila hrvaško vino z oznako teran. Hrvaška je protestirala in pozvala k skupni čezmejni zaščiti terana, ki pa po navedbah slovenske strani ni mogoča zaradi različnih agroklimatskih pogojev pridelave, poroča STA.

Državama se ni uspelo dogovoriti

Potem ko se državama ni uspelo dogovoriti, je Evropska komisija leta 2017 sprejela delegirano uredbo, s katero je Hrvaški dodelila izjemo. Ime sorte grozdja teran lahko uporablja za vino z zaščiteno označbo porekla Hrvatska Istra pod pogojem, da sta naziva Hrvatska Istra in teran na istem vidnem polju ter da je napis teran manjši.

Slovenija v tožbi proti komisiji, vloženi septembra 2017, izpodbija delegirani akt. Poleg že omenjenih argumentov navaja tudi pomisleke zaradi nepreglednega in pristranskega postopka sprejemanja tega akta.

Zgodbe še ni konec

V Evropski komisiji pa poudarjajo, da je teran vendarle tudi vrsta grozdja na Hrvaškem, zato je v skladu s pravili EU mogoča omejena izjema za uporabo tega imena, ki pa nikakor ne vpliva na slovenske proizvajalce vina teran, saj ti ohranjajo izključne pravice v okviru zaščitene označbe porekla.

Čeprav je današnja sodba pomemben mejnik v dolgoletnem sporu, pa ne pomeni nujno konca zgodbe. Na sodbe Splošnega sodišča EU je namreč mogoča pritožba na Sodišče EU.