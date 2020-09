To je nova velika naložba Porscheja na Hrvaškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Porsche je sklenil partnerstvo s hrvaško družbo Infinum, ki izdeluje mobilne aplikacije, in v Zagrebu odprl razvojni center Porsche Digital Croatia. V njem bodo do konca leta zaposlili 30 ljudi.

Direktor Infinuma je Tomislav Car. Foto: Porsche Porsche Digital je digitalni del družbe Porsche, ki prek Hrvaške še nadaljnje širi svojo globalno mrežo poslovanja.

V Zagrebu odpirajo skupno podjetje s hrvaškim Infinumom, družbo za izdelavo mobilnih aplikacij. Osrednji cilj sodelovannja je izdelava novih rešitev za digitalno poslovanje s končnimi kupci in uresničitev novih ponudb zanje.

Infinum sicer že zaposluje 250 ljudi na lokacijah v Evropi in ZDA, vodi pa ga Tomislav Car.

Druga večja naložba Porscheja na Hrvaškem

Porsche Digital Center v Zagrebu že zdaj zaposluje 15 ljudi, do konca leta se bo to število predvidoma podvojilo. Iskali bodo programske inženirje, prav tako pa tudi strokovnjake za umetno inteligenco in podatkovne baze.

Za Porsche je to že druga večja investicija na Hrvaško, saj so že 15,5-odstotni lastnik družbe Rimac Automobili, proizvajalca električnih avtomobilov, baterijskih sklopov in pogonov.