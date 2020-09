Vlada razrešila Oražma z vrha zavoda za gozdove

Na podlagi 32. člena v povezavi z 38. členom zakona o zavodih je vlada z današnjim dnem razrešila dozdajšnjega direktorja Zavoda za gozdove Slovenije Damjana Oražma, in sicer pred potekom časa, za katerega je bil imenovan. Razrešitev Oražma je vladi predlagala kmetijska ministrica Aleksandra Pivec.

Med razlogi za zamenjavo direktorja je kmetijska ministrica navedla moteno financiranje lovišč s posebnim namenom, dejavnosti v Oražmovem zasebnem podjetju in zaposlitev družinske članice. Oražem je v sredo zavrnil vse razloge, ki jih je za njegovo razrešitev navedla Pivčeva, poroča STA.

Damjana Oražma bo na čelu zavoda zamenjal Janez Logar

Vlada je ob Oražmovi predčasni razrešitvi izdala odločbo o imenovanju Janeza Logarja za vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, in sicer od 15. septembra 2020 do imenovanja direktorja na podlagi razpisa, vendar najdlje za eno leto, to je najdlje do 14. septembra 2021.

Logar je magister znanosti s področja krajinske arhitekture, univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva, vodja območne enote Kranj na Zavodu za gozdove Slovenije, ima pa več kot 26 let delovnih izkušenj na Zavodu za gozdove Slovenije. Na podlagi navedenega Pivčeva ocenjuje, da je kandidat zelo primeren za zasedbo položaja vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije.