Janša danes z DeSUS o Hojsu in sodelovanju

Premier Janez Janša se bo danes s poslanci DeSUS pogovarjal o njihovi odločitvi, da jih bo del prihodnji teden glasovalo za odstavitev ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa (SDS). O interpelaciji državni zbor ne bo glasoval že v ponedeljek, kot so v državnem zboru najprej načrtovali. Zaradi okužb strokovnih sodelavcev v LMŠ in SD in karanten, v katerih so številni poslanci LMŠ, bo seja verjetno konec tedna.