Denar je v NLB prinesel v potovalni torbi #video

Samo v zadnjem desetletju je politika v NLB v našem imenu vplačala slabi 2 milijardi in pol evrov. Nihče v tej državi pa vam do danes ni povedal, da rešujete banko, iz katere sledi vodijo v srbsko kriminalno podzemlje.

Srbskega kralja kokaina Darka Šarića so v Beogradu decembra lani, skoraj pet let po aretaciji, za preprodajo kar šestih ton kokaina obsodili na 15 let zapora. Za pranje denarja mu še vedno sodijo. In prav pri pranju denarja so mu pomagali bankirji naše največje banke, so poročali v oddaji Argument na Planetu.

V oddaji so pokazali sedež NLB v Beogradu, kamor je Šarićev brat Duško julija 2008 na račun enega od podjetij v dveh dneh nakazal slaba 2 milijona evrov. Srbsko tožilstvo je ugotovilo, da gre za denar iz trgovine z drogo. Zvoniti bi morali vsi alarmi, pa niso.

Foto: Peter Susič

Kdo je gledal stran? Srbska NLB je imela slovenske šefe. Podrobnosti je v studiu oddaje Argument, z imeni in priimki, razkrival ekonomist Rado Pezdir, sodelavec parlamentarne preiskave v NLB.

V oddaji so pokazali obtožnico proti visokemu uslužbencu NLB v Novem Sadu, ki je za Šarićevega odvetnika v enem dnevu opral kar slabega pol milijona evrov.

V oddaji so pokazali tudi obtožnico proti visokemu uslužbencu NLB v Novem Sadu, ki je za Šarićevega odvetnika v enem dnevu opral kar slabega pol milijona evrov. Razdrobljene na skoraj 19 tisoč bankovcev jih je v enoto NLB prinesel v potovalni torbi. Spet bi morali zvoniti alarmi. In spet niso.

Zakaj ne, sta v oddaji komentirala šef preiskave o bančni luknji, poslanec SDS Anže Logar, in kriminolog, nekdanji član KPK in politik, Bojan Dobovšek.

Celotno oddajo Argument, ki je na sporedu vsak četrtek ob 21. uri, si lahko na Planetu ogledate tudi s funkcijo ogled nazaj.