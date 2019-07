Popravek: Denar je v NLB prinesel v potovalni torbi #video

NLB d.d. ne omogoča pranja denarja niti pri tem ne sodeluje. NLB d.d. posluje skladno z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter skladno v zvezi s tem izdelanimi smernicami Banke Slovenije in ima dobro delujoč in sodoben sistem notranjih kontrol na področju preprečevanja pranja denarja. Z njegovo pomočjo se zagotavlja uporaba navedenih predpisov v vsakodnevni praksi, kar je posledica vzpostavljene infrastrukture, katere del so tako organizacijske kot funkcionalne in informacijske rešitve, predvsem pa zaposleni.

NLB Banka, Beograd ni podružnica NLB d.d., temveč samostojna pravna oseba v okviru NLB Skupine. Slednja je imela leta 2008 svoje interne akte, kakor tudi vodstvo, ki se je odtlej v celoti zamenjalo. Prav tako tudi velika večina zaposlenih.

V NLB Skupini že več let izvajamo sprejeto ničelno toleranco do nezakonitega in neetičnega ravnanja ter do nespoštovanja vrednot. To pomeni, da so vsa zaznana odstopanja podrobno preverjena s strani posebne službe in posledično izvedeni ukrepi (delovno pravni, kazenski, odškodninski). Po pregledu slabih naložb je NLB samo do leta 2017 podala kazenske ovadbe v primeru 56 ugotovljenih sumov kaznivih dejanj, naznanila 17 sumov kaznivih dejanj in vložila 36 premoženjsko-pravnih zahtevkov za povrnitev škode v skupni višini: 174.316.368,38 evra ter vložila tri odškodninske tožbe.

Vse navedeno velja tudi za hčerinsko družbo NLB d.d. NLB Banko, Beograd, ki kot delniška družba z ustreznimi organi upravljanja posluje v skladu z mednarodnimi standardi in regulatornimi zahtevami. Posluje v celoti skladno z zakoni in predpisi Republike Srbije, kot članica NLB Skupine pa ima v ustreznem obsegu implementirane standarde skladno z zahtevami slovenske oziroma evropske regulative, vključno s standardi s področja preprečevanja pranja denarja in ima izdelan sistem ukrepov za uresničevanje vseh zakonov in predpisov v vsakodnevni praksi.

NLB d.d.