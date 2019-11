"Delavki" centra za socialno delo okradli zakonca med masažo

S Policijske uprave Koper poročajo o drzni tatvini, ki se je v popoldanskih urah zgodila na območju Izole. Dve ženski, stari od 40 do 50 let, sta pod pretvezo, da ponujata masažo in obisk toplic, okradli zakonca in jima odtujili 180 evrov gotovine.

Ženski srednjih let, oblečeni v temnomodra oblačila in visoki približno 165 centimetrov, sta pristopili do starejšega para in se predstavili kot delavki centra za socialno delo. Zakoncem sta ponujali masažo in obisk toplic. Potem sta ju posedli na stola, obrnjena sta bila proti zidu, in ju začeli masirati. Po desetih minutah masaže sta rekli, da morata oditi. Kasneje sta zakonca ugotovila, da jima je iz denarnice izginilo 180 evrov gotovine.

Previdnost nikoli ni odveč

Policija ob dogodku poziva, da ste pri neznancih previdni in da poskrbite za varnost svoje lastnine. Ravno tako svetujejo redno zaklepanje svojih domov. Kot so še poudarili, bodite previdni pri osebah, ki vam kaj ponujajo, če le lahko, zahtevajte, da se izkažejo z dokumenti.

V zadnjem času namreč na območju Slovenije policija opaža dve vrsti goljufov. Prvi vabijo ljudi iz hiše, da si "nekaj skupaj pogledajo", in jih s tem tako zmotijo, da pozabijo na varnost lastnine, medtem ko drugi storilec hišo pregleda in odtuji stvari, kot so zlatnina, ure in denar.

V drugem primeru pa goljufi pridejo na dom, ponavadi k starejšim občanom, in jim ponujajo različne storitve. Pri tem izkoristijo nepazljivost ter ukradejo gotovino in zlatnino.