Slovenija od prodaje veleposlaništva SFRJ v Bonnu prejela več kot pol milijona evrov

Države naslednice nekdanje SFRJ so v Bonnu v Nemčiji skupaj prodale zgradbo, v kateri je bilo veleposlaništvo nekdanje SFRJ, in zanjo iztržile več kot 3,7 milijona evrov. V skladu s Prilogo B Sporazuma o nasledstvu Sloveniji pripada 14 odstotkov kupnine, kar je nekaj več kot pol milijona evrov, so navedli na ministrstvu za zunanje zadeve.

Objekt nekdanjega veleposlaništva SFRJ v Bonnu, ki stoji v bližini reke Ren, je bil zgrajen pred več kot 40 leti in skupaj z vrtom meri 5.400 kvadratnih metrov. Zgradba je zapuščena in v slabem stanju, saj se zadnjih 20 let ni uporabljala. Kot zadnji veleposlanik SFRJ v takratni Zvezni republiki Nemčiji je veleposlaništvo med letoma 1989 in 1991 vodil slovenski diplomat Boris Frlec, so zapisali na spletni strani ministrstva za zunanje zadeve

Države naslednice so poleg nepremičnine v Bonnu v zadnjem letu in pol skupaj prodale tudi rezidenco nekdanje skupne države v New Yorku in veleposlaništvo oziroma rezidenco v Tokiu. Slovenija je od prodaje vseh treh nepremičnin skupaj prejela približno 3,6 milijona evrov. Države skupaj prodajajo še zgradbo misije nekdanje SFRJ v New Yorku in veleposlaništvo oziroma rezidenco v Bernu.

V Zagrebu so se sicer pretekli teden prvič po štirih letih sešli visoki predstavniki za nasledstvo po nekdanji SFRJ, med njimi tudi nova slovenska visoka predstavnica Mateja Vraničar Erman. Slovenska stran je med drugim izpostavila pomen digitalizacije skupnih arhivov nekdanje države in tudi finančnega nasledstva.