Nekdanjo veleposlaniško rezidenco SFRJ na Manhattnu prodali za 12 milijonov

Pet držav naslednic nekdanje SFRJ je nekdanjo rezidenco veleposlanika SFRJ na Manhattnu v New Yorku v četrtek prodalo za 12,1 milijona dolarjev, so sporočili z zunanjega ministrstva. Slovenija bo od prodaje 13-sobnega dupleksa dobila 1,2 milijona dolarjev.

Imena kupca stanovanja na eni izmed bolj zaželenih lokacij in v eni izmed najboljših stavb na Manhattnu na zunanjem ministrstvu niso razkrili. Pojasnili so le, da gre za nekoga, ki je že lastnik enega od stanovanj v omenjeni zgradbi.

Sloveniji pripada 14 odstotkov od prodaje stanovanja

Sloveniji po delitvenem ključu, o katerem so se dogovorile naslednice, pripada 14 odstotkov od prodaje stanovanja, vendar bo morala poravnati tudi enak delež stroškov, ki jih je skoraj tri desetletja plačevala Srbija. Skupno ti znašajo malo manj kot 3,3 milijona dolarjev, od česar mora Slovenija poravnati slabih 458 tisoč dolarjev.

Plačevanje stroškov je bilo nujno, sicer bi države naslednice izgubile lastništvo nepremičnine. Posebnost stanovanja je, da ne gre za klasično lastninsko pravico, temveč je celotna stolpnica v lasti družbe Park 71 Street Corporation, nekdanja SFRJ pa je imela ustrezno število delnic te družbe.

Največ odstotkov kupnine pripadlo Srbiji

Sloveniji je s prodajo rezidence nekdanje SFRJ v New Yorku pripadlo natančno 1.236.231,62 dolarja, so sporočili z zunanjega ministrstva. Največji delež od prodaje nekdanje rezidence veleposlanika SFRJ, skoraj 39,5 odstotka, bo v skladu z dogovorom med naslednicami dobila Srbija. Hrvaški pripada 23,5, BiH 15, Makedoniji pa osem odstotkov kupnine.

Po podatkih MZZ gre za okoli 400 kvadratnih metrov veliko stanovanje s 17 sobami, petimi kopalnicami in tremi terasami v 16. in 17. nadstropju stolpnice. Stanovanje je na priljubljeni zgornji vzhodni strani Manhattna na križišču 71. ulice in avenije Park. Rdeča opečnata 20-nadstropna stolpnica je bila zgrajena leta 1929, zasnoval pa jo je priznani arhitekt Lafayette A. Goldstone.

Pred prodajo so stanovanje morali obnoviti

Stanovanje na Manhattnu, ki je bilo rezidenca jugoslovanskih veleposlanikov pri Združenih narodih, je leta 1975 za sto tisoč dolarjev kupil nekdanji jugoslovanski ambasador Jakša Petrić za sto tisoč dolarjev. Za pohištvo je prejšnjemu lastniku plačal dodatni dolar.

Po razpadu nekdanje skupne države je stanovanje ostalo prazno skoraj tri desetletja. Zadnji ga je uporabljal Hrvat Darko Silović, nekdanji jugoslovanski veleposlanik pri ZN, ki je leta 1992 v znamenje protesta nad srbskim vodstvom zapustil položaj.

Naslednice SFRJ prodajajo še štiri nepremičnine

V nepremičnini od začetka 90. let prejšnjega stoletja ni živel nihče. Ker je bila v slabem stanju, jo je bilo treba pred prodajo prenoviti. Kot so povedali na MZZ, je prenova, ki je obsegala čiščenje, osvežitev in osnovno obnovo, stala okoli 39.500 dolarjev, od tega je 14 odstotkov oziroma dobrih 5.500 dolarjev plačala Slovenija.

Naslednice skupaj prodajajo še štiri nepremičnine nekdanje skupne države. Poleg stanovanja na Manhattnu je v New Yorku za 50 milijonov dolarjev na prodaj še zgradba nekdanje misije SFRJ, prodali pa naj bi še nekdanji veleposlaništvi v Bernu in Tokiu ter nekdanji konzulat v Bonnu. Izkupiček od prodaje vseh nepremičnin bo namenjen širjenju diplomatske mreže.