Novo srečanje nekdanjih držav SFRJ

V Zagrebu so se danes srečali visoki predstavniki za nasledstvo po nekdanji SFRJ. Slovenska visoka predstavnica Mateja Vraničar Erman je po sestanku dejala, da so se pogovarjali o vseh odprtih vprašanjih sporazuma o nasledstvu. Slovenska stran je med drugim opozorila na pomen digitalizacije skupnih arhivov nekdanje države, a tudi finančnega nasledstva.

Današnje srečanje visokih predstavnikov za nasledstvo po nekdanji SFRJ je bilo peto po vrsti. Zadnjič so se sestali novembra leta 2015 v Sarajevu.

Slovenska stran opozorila na pomen digitalizacije

Mateja Vraničar Erman je kot zelo pomemben sklep današnjega srečanja navedla, da so predstavniki vseh držav naslednic poudarjali pomen potrebe rednega medsebojnega dialoga o vseh vprašanjih nasledstva. Izrazili so veliko željo, da bi se visoki predstavniki in tudi odbori, ki obravnavajo posamezne priloge sporazuma, v prihodnje srečali vsakih šest mesecev, kot tudi predvideva sporazum, je dejala v izjavi za slovenske medije po zagrebškem srečanju.

Foto: STA Slovenska stran je v razpravi opozorila na pomembnost digitalizacije skupnih arhivov nekdanje držav, za kar je pridobila soglasje vseh držav naslednic. Pravo tako je navedla potrebo, da bi se dogovorili o uporabi in lastništvu beneškega paviljona, je dodala. Slovenija in Srbija sta spodbudili tudi razpravo o skupnem vzdrževanju vojnih spomenikov in grobov nekdanje Jugoslavije iz druge svetovne vojne v tretjih državah.

Vraničar Ermanova je prav tako potrdila, da je Slovenija dobila podporo vseh udeležencev, da bi se v okviru priloge C nasledstvenega sporazuma, ki obravnava finančna sredstva in obveznosti, znova začeli pogovarjati o delitvi odgovornosti za jamstva nekdanje narodne banke Jugoslavije za stare devizne vloge med državami naslednicami.

Naslednja gostiteljica bo Makedonija

Ravno priloga C ima največ odprtih vprašanj, saj države naslednice že leta ne kažejo pripravljenosti na nadaljevanje pogajanj o tem vprašanju pod okriljem baselske Banke za mednarodne poravnave (Bis), kot to določa sporazum.

Slovenska predstavnica je tudi povedala, da je na današnjem srečanju zmanjkalo časa, da bi pripravili skupna priporočila o vseh odprtih vprašanjih. Dogovorili so se, da bodo v čim krajšem roku pripravili pisna priporočila.

Gostiteljica naslednjega srečanja visokih predstavnikov, ki se izvaja po načelu rotacije, bo Severna Makedonija predvidoma v prvi polovici junija 2020, je še napovedala Vraničar Ermanova. Pred tem pa je mogoče pričakovati srečanja odborov, ki obravnavajo posamezne priloge sporazuma.

Sporazum o nasledstvu so naslednice nekdanje SFRJ - Slovenija, Hrvaška, BiH, Srbija in Severna Makedonija - podpisale 29. junija 2001 na Dunaju, veljati pa je začel 2. junija 2004. Visoki predstavniki za nasledstvo so se pred Sarajevom sestali še septembra 2009 v Beogradu, junija 2007 na Brdu pri Kranju ter junija 2005 v Skopju.