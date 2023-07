Davljenje nekdanje partnerke. Koprski policisti: Bil je poskus uboja.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za kaznivo dejanje uboja je zagrožena zaporna kazen od petih do petnajstih let.

Za kaznivo dejanje uboja je zagrožena zaporna kazen od petih do petnajstih let. Foto: Daniel Novakovič/STA

Koprski kriminalisti so v torek posredovali zaradi spora med bivšima partnerjema, ki je prerasel v fizični obračun. Sporočili so, da gre za poskus uboja.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper in policisti Policijske postaje Koper so v torek v jutranjih urah v okolici Kopra posredovali zaradi spora med bivšima partnerjema. Verbalni spor med njima je prerasel v fizični obračun.

Ugotovili so, da je 34-letni moški v skupnem stanovanju fizično napadel 29-letno nekdanjo partnerko, jo pretepal in davil. Ženski se je uspelo iztrgati iz prijema in se poskušala pred napadom ubraniti z nožem. Pri tem ga je porezala po roki.

Intenziteta fizičnega napada osumljenega 34-letnega moškega je bila tako velika in napad tako brutalen, da je podan utemeljen sum, da je moški z davljenjem poskušal vzeti življenje bivši partnerki, so danes sporočili s koprske policijske uprave.

Isti dan so osumljencu odvzeli prostost in odredili pridržanje zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja uboj (po I. odstavku 115. čl. KZ-1) v zvezi s poskusom (po čl. 34 KZ-1).

Osumljenega so po vseh zbranih obvestilih in dokazih s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper njega odredil pripor.