Petintridesetletnik grozil, da bo razstrelil hišo, policiste je brcal in se upiral

Koprski policisti so v sredo obravnavali 35-letnika, ki je grozil, da bo s plinom razstrelil stanovanjsko hišo in da bo storil samomor. Policisti so moškega prijeli, v postopku se je upiral, grozil policistom in jih brcal. Med prevozom z intervencijskim vozilom je poškodoval notranjost vozila. Moškega so hospitalizirali, zoper njega bo podana kazenska ovadba zaradi napada na uradno osebo, so sporočili s Policijske uprave Koper.

V sredo, nekaj pred 11. uro dopoldne, so koprski policisti prijeli prijavo zaradi glasne glasbe, prepiranja in razbijanja v vasi v okolici Kopra. Zatem smo prejeli še dodatno obvestilo, da je 35-letnik vzel plinsko jeklenko in se zaprl v hišo.

Ko so prispeli na kraj, so ugotovili, da se je moški res zaklenil v hišo in grozil, da bo s s plinom razstrelil stanovanjsko hišo. Prerezal je gumijasto cev desetkilogramske plinske jeklenke, na kateri je odprl ventil in z njo hodil po objektu, v katerem se je nabrala večja količina plina butan. Takrat je bilo v hiši več oseb, moški pa je s svojim početjem ogrozil njihova življenja. Prav tako je grozil s skokom z balkona, a mu je to preprečil družinski član.

Zdravnik odredil hospitalizacijo

Na kraj je prispel pogajalec in specialna enota policije. Policisti so vstopili v stanovanje in moškega prijeli. V postopku je 35-letnik nadaljeval z grožnjami in kršitvami javnega reda in miru ter se aktivno upiral. Policisti so uporabili prisilna sredstva in ga pridržali. Med prevozom z intervencijskim vozilom je poškodoval notranjost vozila ter ob odprtju vrat vozila policistom grozil in jih brcal.

Na kraj je prispel dežurni zdravnik in odredil hospitalizacijo, moškega pa so ob policijski asistenci odpeljali v bolnišnično oskrbo.

Zaradi povzročitve splošne nevarnosti, grožnje, poškodovanja tuje stvari in napada na uradno osebo bo zoper 35-letnika podana kazenska ovadba. Izrekli so mu tudi ukrep prepovedi približevanja ožjim družinskim članom v stanovanjski hiši v okolici Kopra.