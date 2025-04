Družba Dars je za dobavo, vzpostavitev delovanja in vzdrževanje opreme sistemov sekcijskega merjenja hitrosti na avtocestah izbrala ljubljansko družbo Intermatic, katere ponudba je znašala 434 tisoč evrov brez davka. A kot je v preteklih dneh poročal Žurnal24, je merilnikom hitrosti Urad RS za meroslovje prižgal rdečo luč, saj da niso v skladu s slovenskimi predpisi.

Intermatic se je na odločbo urada za meroslovje že pritožilo, s pritožbo pa se zdaj ukvarja ministrstvo za gospodarstvo.

Na Darsu čakajo na odločitev glede pritožbe, nato bodo skladno z njo tudi ukrepali, so pojasnili. Časovnice sicer niso spreminjali. Pogodba izbrano podjetje po Darsovih navedbah zavezuje, da sistem vzpostavi do konca marca 2026.

Sistem bo vzpostavljen na štirih lokacijah

Zaplet z merilniki so na torkovi novinarski konferenci ob začetku kolesarske sezone komentirali tudi predstavniki pristojnih institucij.

"Razpisni pogoji so bili javno objavljeni. Na ta razpis so se prijavili trije ponudniki, ki so ustrezali pogojem, res pa je, da dejansko pri odpiranju ponudb še niso imeli pridobljenega certifikata o odobritvi tipa merilnika," je dejal v. d. generalnega direktorja policije Damjan Petrič.

"Vse to traja že predolgo, je pa res, da je bil v tem primeru naročnik Dars, in verjamem, da bodo tudi ta zaplet rešili in da tudi v Sloveniji predvsem zaradi večje varnosti na avtocestah pridemo do t. i. sekcijskega merjenja hitrosti," pa je dejal notranji minister Boštjan Poklukar.

Tudi infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek pričakuje, da se "stvar izpelje in začne delovati čim prej". Prepričana je, da bo sekcijsko merjenje hitrosti pripomoglo k umiranju prometa, "mogoče tudi k zmanjševanju zastojev v teh središčih".

Sistem bo vzpostavljen na štirih lokacijah – na štajerski avtocesti na območju trojanskih predorov v smeri Maribora, na gorenjski avtocesti med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri Kranja, na primorski avtocesti med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane in na dolenjski avtocesti na območju višnjegorskega klanca v smeri Novega mesta.

Sistem bo meril povprečno hitrost vozila med vstopno točko A in izstopno točko B. Če bo višja od dovoljene, bo voznik kaznovan.