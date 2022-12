Darila je treba kupovati premišljeno, sicer gre lahko za stran vržen denar #video

December je mesec obdarovanj. Gore denarja namenimo darilom, a je to, če se ne poglobimo dovolj, lahko stran vržen denar. Na nekaterih darilih se nabira prah, bonom, ki jih nedomiselno podarimo, pa poteče rok trajanja. Ponavadi najbolj razveselimo z darili, ki so kupljena ali narejena s premislekom. Dobra izbira je nakup na prazničnih sejmih, kjer se predstavljajo rokodelci in obrtniki. Preberite in poglejte, kaj ponujajo v Ljubljani.

Večja mesta že dišijo po kuhanem vinu in čaju, lučke so prižgane in praznični sejmi so odprti. Ti pa so odlična priložnost za nakup daril, s katerimi bomo obdarili naše bližnje. Novinarji Planet TV so na prazničnem sejmu v Ljubljani vprašali, kako naj darila izbiramo in kaj nam naj bo pri izbiri pomembno.

Po nasvetu prvega mimoidočega je pomembno vedeti, kakšen je obdarovančev karakter in kakšen so njegove navade. "Ponavadi gledam, ali je kje tukaj na stojnicah ali pa v kakšni taki trgovini kaj domačega," je dodal drugi.

Izdelki rokodelcev in obrtnikov imajo večjo težo in dodano vrednost, če jih prejmemo v dar. In če se izbira darila za odrasle morda še ne zdi tako zahtevna, je stvar veliko težja pri izbiri otroških. Cilj teh ne bi smel biti nadomestek za zamujen čas, pač pa spodbujanje domišljije.

Najlepša so tista darila, ki jih naredimo sami

Najlepša in najboljša darila pa so po mnenju mimoidočih in prodajalcev na trgu tista, ki jih naredimo sami. "Če pa ne znajo, pa lahko pridejo k nam ali pa kamorkoli, kjer ljudje delajo – bomo temu rekli – obrtna dela, ki dajejo veselje," dodaja prodajalka.

Dober primer so darila, ki jih lahko delimo, ki so razlog za druženje in krepitev vezi med nami. Med ta darila spadajo tudi ročne lutke, ki veselje prinesejo tako med majhne kot med starejše.

Strokovnjaki pravijo, da naj bodo darila del praznikov, a naj bodo premišljena. To nam v največji meri uspe, če obdarovanca in njegove želje poslušamo skozi vse leto in mu tako podarimo nekaj iz srca. Navsezadnje je najpomembneje, da so otroci srečni. Ker če so otroci srečni, ne glede na to, koliko so stari, so potem srečni tudi vsi okoli njih, je še dejala ena od nakupovalk.

Ko boste pisali dobrim možem, se torej spomnite, da kakovost velja bolj kot količina. Lahko si recimo zaželite izkušnje ali pa dogodivščine. Zakaj bi na koncu koncev darilo vedno moralo biti materialno?