Danes dve nesreči na primorki, v prvi trčilo pet vozil

Primorska avtocesta je bila zaradi nesreče, ki se je zgodila pred Štampetovim mostom proti Ljubljani, zaprta med Logatcem in Vrhniko. Zdaj je ponovno odprta, poroča prometnoinformacijski center. Devetkilometrski zastoj je nastal na gorenjski avtocesti proti predoru Karavanke.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je med Radovljico in predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 9 kilometrov. Uvoz Jesenice zahod, Hrušica proti Karavankam je zaprt. Izvoz Lipce iz smeri Ljubljane je odprt samo za lokalni promet. Za pot proti Kranjski Gori in Jesenicam sta možna izvoza Radovljica in Lesce.

V dopoldanski nesreči na primorki trčilo pet vozil

Prva nesreča na primorski avtocesti pa se je danes zgodila že v dopoldanskem času. Primorska avtocesta je bila med Uncem in Postojno proti Kopru zaprta zaradi prometne nesreče. Po prvih podatkih je bilo v nesreči udeleženih pet osebnih vozil, pri čemer se je eno obrnilo na streho.

Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Koper, se je prometna nesreča zgodila nekaj minut po 11. uri. V njej je bilo udeleženih pet osebnih vozil, eno se je pri tem obrnilo na streho. Podatkov o vzroku nesreče in številu udeleženih oseb v njej še nimajo, sta pa po prvih podatkih poškodovani dve osebi, so navedli.