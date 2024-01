Danes konec popolne zapore na Dunajski cesti

Današnji dan bo verjetno bolj merodajen za ocenjevanje gneče in zastojev, saj se v tem tednu mnogi vračajo z dopustov in dela na daljavo.

Potem ko je bil od četrtka podvoz na Dunajski cesti za promet popolnoma zaprt, se bosta danes odprla po dva pasova v obe smeri – proti centru in proti obvoznici. Pešci in kolesarji bodo dobili s panelno ograjo zavarovan koridor na vozišču na zahodni strani podvoza, avtobusi pa bodo vozili po običajnih trasah.

Takšen režim bo predvidoma veljal do 21. februarja letos. Takrat naj bi se odprli po trije pasovi v obe smeri, pešcem in kolesarjem pa bo še vedno na voljo koridor na zahodni strani podvoza. Tudi avtobusi bodo vozili po običajnih trasah.

🏗️ 𝐏𝐨𝐭𝐧𝐢š𝐤𝐢 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐋𝐣𝐮𝐛𝐥𝐣𝐚𝐧𝐚 🚧

✅ Rušitvena dela južne strani železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto so zaključena. 1/2 pic.twitter.com/Vru2ZPIBl6 — Alenka Bratušek (@ABratusek) January 7, 2024

Po načrtih in časovnici naj bi se 27. junija ponovil enak scenarij na severnem delu podvoza.

Pristojni opozarjajo na zastoje in pozivajo ljudi, naj si za pot vzamejo več časa kot navadno in uporabijo javni prevoz. Prav tako pozivajo pešce in kolesarje, naj ne iščejo bližnjic prek železniških tirov, saj je zaradi del in hrupa to izjemno nevarno početje.

Foto: Mestna občina Ljubljana

Kljub bojaznim večjih posebnosti (do zdaj) ni bilo

V četrtek, kljub predhodni bojazni, večjih posebnosti na cestah v prestolnici ni bilo zaznati. Nekoliko večja gneča je bila na Tivolski cesti na križišču pri Bavarskem dvoru in na križišču Vilharjeve, Topniške in Šmartinske ceste.

Treba pa se je zavedati, da so bili v preteklem tednu številni zaposleni še na podaljšanem božično-novoletnem dopustu, mnogi so si lahko uredili tudi delo na daljavo.

Pričakovati je, da bodo na tem območju zaradi del v prihodnjih nekaj letih prometne zagate zelo pogoste.