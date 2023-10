Ob dnevu državnega zbora, ki ga zaznamujmo danes, bo državni zbor med 10. uro in 11.30 odprl vrata in obiskovalcem ponudil ogled prostorov, ki običajno niso odprti za javnost, kot so avdio-video studio, restavracija, knjižnica, tiskarna, glavna pisarna in odpravništvo, so sporočili iz DZ.