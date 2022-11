Člani koordinacije novinarskih sindikatov RTVS znova opozorili na zaskrbljujoče stanje na RTVS

Na današnji novinarski konferenci zaposlenih in koordinacije novinarskih sindikatov RTV so danes pred zgradbo RTV Slovenija nekateri zaposleni spomnili, da mineva leto dni, odkar je kolektiv Informativnega programa TV Slovenija na prvi novinarski konferenci opozoril na posege v informativni program in več kot 180 dni od napovedi stavke. Kot je povedal del zaposlenih, se je stanje v tem času še poslabšalo.

"Pred natanko letom dni je kolektiv Informativnega programa TV Slovenija na tem mestu opozoril, da bodo nepremišljeni posegi v informativni program povzročili programsko škodo – in so jo," je na današnji novinarski konferenci v uvodu dejala novinarka Vala 202 Nataša Štefe. V nadaljevanju je povedala, da je koordinacija novinarskih sindikatov vodstvu RTV stavko napovedala pred več kot 180 dnevi, "s prvo in najpomembnejšo stavkovno zahtevo po institucionalni, uredniški in novinarski avtonomiji".

"Danes je zadnji dan, glasen dan, pred referendumom o noveli zakona o RTV, ki spreminja sestavo upravnih organov te hiše. Mnogo je špekulacij in vnaprejšnjih kalkulacij o tem, kakšen bo novi zakon v praksi. Novinarji v tej hiši ne potrebujemo špekulacij, da z jasnim in neposrednim glasom povemo, da je trenutno veljavni zakon iz leta 2005 slab, škodljiv in zastarel," je povedala Štefetova in dodala, da ta povzroča škodo, amaterizem in irelevantnost.

Voditelj Odmevov Igor E. Bergant je dejal, da se je del zaposlenih pred letom dni uprl "načrtu načrtnega razgrajevanja informativnega programa z ukinjanjem oddaj, s posegi v program, ki niso bili niti profesionalni niti smiselni." Kot je poudaril, je bilo vodstvo opozorjeno pred posledicami, ki bodo nastale.

Bergant je opozoril še na neustrezno organizacijo in izvedbo predvolilnih oddaj pred parlamentarnimi volitvami, na posege v redne oddaje in ukinitev nekaterih oddaj, ki – kot je povedal – "so zaznamovale ne samo zgodovino, ampak tudi sedanjost te televizije".

Bergant kritičen do oddaj, ki so nastale v zadnjem času

"Vsaka nova oddaja, ki nastane v izvedbi novih sil, je v bistvu najboljša reklama in kazalnik tega, kar RTV Slovenija v prihodnosti ne bi smel biti," je dejal Bergant in dodal, da je vsaka taka oddaja vabilo k udeležbi na referendumu.

Za svetlo točko sistema RTV je izpostavil radio. "Radio je zelo dober primer, kakšen je lahko neki javni servis, če se pusti pri miru. Mislim, da moramo temu primeru slediti v prihodnje, ko bomo na novo vzpostavljali boljši javni radiotelevizijski servis," je ocenil in dodal, da je drugi pozitiven primer znotraj RTV delovanje MMC, ki je – kot je povedal – "tudi sam žrtev nekega sorazmerno nenavadnega napada". Bergant je dejal, da v. d. urednika uredništva svojega dela ne opravlja, kolegi in kolegice na spletnem portalu pa so prepuščeni sami sebi. "Ustvarjajo ponudbo, za katero nimajo kaj dosti podpore hiše, hkrati pa so pravzaprav tako rekoč samoupravljavci, ampak to delajo dobro," je dejal.

Fijavž: Nočna mora Televizije Slovenija traja že eno leto

Nekdanja varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski je povedala, da je skrajni čas, da javni medij vrnejo javnosti, skupnosti in mladosti.

"Od sporazuma smo še zelo daleč, kdaj se celo zdi, da vedno dlje," je v imenu Sindikata novinarjev Slovenije stavkovna pogajanja z vodstvom povzela Mojca Zabukovec.

Kot je dejala dopisnica RTV iz Berlina Polona Fijavž, "nočna mora Televizije Slovenija traja že eno leto". Pojasnila je, da kot dopisnica sodeluje tako z radiem kot televizijo. "Na radiu je ostalo strokovno vodstvo, izobraženi, izkušeni, razgledani, profesionalni, javnosti zavezani uredniki, s katerimi je mogoče argumentirano razpravljati in sodelovati," je povedala in dodala, da na televizijski strani tega že dolgo ni več: "Vodijo jo neizobraženi uredniki, povsem neizkušeni, nestrokovni, le strankarski ideologiji in opciji zavezani ljudje."

Štader: Tu smo zato, da bi tej hiši vrnili ugled

"Tu smo zato, da bi tej hiši vrnili ugled," je povedala Elen Batista Štader iz regionalnega centra RTV.

"Seveda se še naprej trudimo za čim bolj profesionalne vsebine, a določenih, ki smo jih srčno delali in upamo, da jih bomo tudi v prihodnje, žal ni," je v imenu aktiva informativnega programa dejala Marta Razboršek in izrazila upanje, da se bo to spremenilo.

"Ustvarjamo vsebine vse dni v letu, so le klik stran in za vedno dostopne na spletu. To zavedanje nam daje še dodatno težo odgovornosti, da jih ustvarjamo profesionalno in preudarno," je v imenu aktiva MMC dejala Ana Svenšek in dodala: "Zato tudi že eno leto tukaj stojimo ob kolegih in opozarjamo, da razmere na RTV niso takšne, kot bi morale biti za omogočanje konstantnega profesionalnega in preudarnega dela. Zdaj ne opozarjamo več le z našimi predvidevanji, kaj bo ravnanje vodstva prineslo, ampak že s konkretnimi rezultati, da smo imeli prav. Ugled in relevantnost javnega medija sta vedno manjša, tistih, ki so za to odgovorni, pa ni na spregled. Zahtevamo odgovore, želimo spremembe."

Aleš Smrekar je v imenu aktiva Radia Slovenija dejal, da če je tistim, ki poskušajo "rušiti" RTV, kaj uspelo, jim je uspelo prav to, da je povezanost med celotno RTV večja. "Omenjeni podzemni most med televizijsko in radijsko stavbo je dokončno povezal R in TV, zato vse pritiske, podtikanja, šikaniranja in napade na kolege iz informativnega programa televizije tudi radijski novinarji doživljamo kot pritiske, podtikanja, šikaniranja in napade na nas same," je poudaril Smrekar.