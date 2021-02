Minister Cigler Kralj pozitiven na koronavirus

Minister Janez Cigler Kralj in vsi njegovi ožji sodelavci, ki so bili z njim v stiku, bodo skladno s priporočili in zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v samoosamitvi, so sporočili s pristojnega ministrstva.

Okuženih več ministrov in poslancev

Danes potrjena okužba pri Ciglerju Kralju je le ena v vrsti številnih, ki so jih potrdili med ministri in poslanci državnega zbora. Pred dobrim mesecem je bila okužba ravno tako potrjena pri ministru za javno upravo Boštjanu Koritniku, le nekaj dni pred tem pa je bila okužba potrjena tudi pri vodji poslanske skupine SD Matjažu Hanu.

To je bila sicer tretja potrjena okužbo med poslanci iz vrst SD. Oktobra je bila okužba namreč najprej potrjena pri poslancu Gregorju Židanu, decembra pa še pri poslancu Soniboju Knežaku. Z novim koronavirusom je bil januarja okužen tudi direktor Sove Janez Stušek.

Spomnimo tudi, da je bila decembra okužba potrjena pri poslankah SDS Evi Irgl in Karmen Furman. V največji vladni stranki so imeli okužbo že sredi novembra, ko je bil na testu na novi koronavirus pozitiven vodja poslanske skupine Danijel Krivec. Konec decembra je bil na testu pozitiven tudi minister za kulturo Vasko Simoniti, že pred časom pa sta se z novim koronavirusom okužila tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak ter minister za zunanje zadeve Anže Logar.

Test na novi koronavirus je bil pozitiven tudi pri poslancu Levice Primožu Siterju, še pred tem pa pri poslanki NSi Tadeji Šuštar. Okužbe so pred časom potrdili tudi pri strokovnih sodelavcih v strankah LMŠ in Levica. Oktobra je bil na novi koronavirus pozitiven tudi mariborski župan Saša Arsenovič.