NSi z novim pozivom k umiku energetskega zakona

"Nova Slovenija je za zeleni prehod, ampak za razumen zeleni prehod, ki ne bo slonel na plečih ljudi," je v današnji izjavi za javnost poudaril vodja njihove poslanske skupine Janez Cigler Kralj.

Državljani so po njegovih besedah že tako ali tako obremenjeni z inflacijo, draginjo, drugimi davščinami in birokracijo. "Ta zeleni prehod mora po našem mnenju temeljiti na realnih in cenovno dostopnih tehnologijah, ključen pogoj pa je tudi realna časovnica prehoda na zelene in obnovljive trajnostne vire," je poudaril.

Prva obravnava zakona v DZ že v sredo

Ostro nasprotujejo predlogu energetskega zakona, ki ga je vlada že vložila v DZ, prvo obravnavo pa naj bi poslanci opravili v sredo. Kot je dejal Cigler Kralj, prinaša administrativne prepovedi in nove dajatve.

"Ključno dejstvo, ki mu nasprotujemo v NSi, je, da bi vlada rada sredi leta 2024 že prepovedala ogrevanje na plin in lesno biomaso v novogradnjah v strnjenih naseljih. Ko smo to dejstvo v predlogu zakona zaznali in ga tudi javno objavili, se je v javnosti sprožila močna protiofenziva državljanov, kajti večina ljudi razmišlja zdravorazumsko," je dejal vodja poslancev NSi.

Slovenija je, kot je dejal, skoraj 60-odstotno pokrita z gozdom, prepoved lesne biomase bi bila po njegovih besedah neumna. "Lesna biomasa je pravzaprav zelo primeren in eden boljših trajnostnih obnovljivih virov za ogrevanje in proizvodnjo toplotne energije," je dejal.

"Prisilna solarizacija Slovenije"

Obstoječi predlog energetskega zakona po navedbah NSi vodi v prisilno solarizacijo Slovenije. "Če bi šli s tako prisilo in čez noč na toplotne črpalke ter solarne panele, bi postali nevarno odvisni od električne energije in seveda tudi od gibanja cen na trgih," je dejal Cigler Kralj.

"Tudi omrežja v Sloveniji po besedah strokovnjakov ne bi zdržala tako hitrega prehoda," je dodal.

Opozicijski stranki se zdi, da zasebni interesi ključnih vladnih predstavnikov vplivajo na oblikovanje prihodnje energetske politike Slovenije. "Z različnimi zakoni, tudi s tem energetskim zakonom in številnimi drugimi, se želi agresivno uvajati nekatere obnovljive vire energije, predvsem fotovoltaiko in toplotne črpalke, drugi energetski viri pa so postavljeni v ozadje," je prepričan.

Vladi predlagajo, naj zakonski predlog umakne iz obravnave ter iz besedila odstrani "škodljive prepovedi kurjenja in ogrevanja na lesno biomaso in na zemeljski plin" ter naj ga ponovno vloži brez teh prepovedi in v dobro državljank in državljanov. Če tega ne bo storila, v NSi ne izključujejo referenduma.