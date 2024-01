V NSi razmišljajo o referendumu glede energetskega zakona

Novela zakona, kot je spomnil Vrtovec, med drugim prepoveduje projektiranje in vgradnjo kotlov na zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin v novih stanovanjskih stavbah, v strnjenih naseljih prepoveduje projektiranje in vgradnjo kurilnih naprav na tekoča in trda goriva ter onemogoča podeljevanje novih koncesij za graditev plinskega omrežja.

Kot je na današnji novinarski konferenci poudaril poslanec NSi Jernej Vrtovec, so v stranki prepričani, da novela energetskega zakona, ki jo je vlada v parlamentarno proceduro vložila na začetku decembra, globoko posega v življenja ljudi, zaradi nerazumnih potez aktualne vlade na tem področju pa bo prizadetih na sto tisoče ljudi. Novela zakona, kot je spomnil Vrtovec, med drugim prepoveduje projektiranje in vgradnjo kotlov na zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin v novih stanovanjskih stavbah, v strnjenih naseljih prepoveduje projektiranje in vgradnjo kurilnih naprav na tekoča in trda goriva ter onemogoča podeljevanje novih koncesij za graditev plinskega omrežja.

V luči vseh omenjenih sprememb v NSi ocenjujejo, da za njihovo uvedbo ne smeta biti odgovorna samo vlada in DZ, temveč tudi državljani Slovenije. "Če bo vlada še naprej trmarila in vztrajala pri obstoječem predlogu, bomo v NSi državljanom dali ponudbo, da o tem odločajo na referendumu," je napovedal Vrtovec. Druge možnosti po njegovih ocenah ni.

Jedrska energija omenjena samo enkrat

Poslance NSi je zmotilo tudi dejstvo, da je v noveli zakona jedrska energija omenjena samo enkrat. "To nam jasno pokaže sliko, da prioriteta vlade absolutno ni jedrska energija, ampak zlasti proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije, kar je lepo, ampak vsi vemo, da to ne bo dovolj," je dejal Vrtovec. Po oceni NSi je treba namreč za zeleni prehod unovčiti vse nizkoogljične vire in vso že zgrajeno javno energetsko infrastrukturo. Ob tem med drugim predlagajo, da bi zemeljski plin postopoma začeli nadomeščati z obnovljivimi viri, kot je na primer biometan.

"Nesprejemljivo je, da vlada 121 tisoč gospodinjskim odjemalcem zemeljskega plina, ki prispevajo 1,5 odstotka emisij ogljikovega dioksida v Sloveniji, prepoveduje način ogrevanja in jih sili v menjavo načina ogrevanja, kar bo povezano z velikimi stroški," poudarjajo v NSi. Opozarjajo tudi na "neverjetno dejstvo", da te prepovedi na drugi strani ne bodo veljale za gospodarstvo, nove plinske elektrarne in kogeneracije.

Novi obračun omrežnine za nekatere posebej neugoden

V Novi Sloveniji so kritični tudi do novega načina obračuna omrežnine, ki se obeta z začetkom julija 2024. Po njihovem prepričanju bo ta izrazito neugoden za obrtnike, podjetnike, kmete in velike odjemalce. Še posebej velik šok pa bo nov način obračuna omrežnine predstavljal lastnikom malih sončnih elektrarn, ki jih je trenutno okoli 40 tisoč, so prepričani.

Kot je na današnji novinarski konferenci še zagotovil Vrtovec, bodo v NSi pri energetskem zakonu sicer "zelo tvorni". Pripraviti nameravajo obširna dopolnila, vladi pa predlagajo, da jim ponudi roko pri izboljšanju zakona v parlamentarnem postopku.

V NSi so zaradi sprememb energetskega zakona in po njihovem mnenju napačnega načina, na katerega si je EU začrtala izvedbo zelenega prehoda, danes vložili tudi zahtevo za sklic nujne seje pristojnega odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. "Trenutni pristop EU je izrazito aktivističen, prinaša uničenje evropske industrije in revščino za ljudi. V NSi predlagamo spremembo pristopa, ki mora temeljiti na realnih tehnologijah in inovacijah," so med drugim pojasnili v zahtevi za sklic in dodali, da brez jedrske energije zeleni prehod v EU ne bo mogoč.